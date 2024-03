“Uomini e Donne”, sfuriata epica di Beatriz contro Brando: cos’è successo

Gossip. “Uomini e Donne”, Brando è ormai ad un passo dalla scelta, ma il giovane tronista si ritrova ad essere pervaso da continui dubbi anche a causa delle pressioni ricevute dalle due corteggiatrici, Raffaella e Beatriz. Durante la scorsa puntata del dating show di Canale Cinque, il tronista ha dovuto affrontare la rabbia e il malcontento delle due donne. Scopriamo insieme maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, l’esterna di Brando e Raffaella

“Uomini e Donne”, durante l’esterna con Raffaella, la giovane corteggiatrice non si è trattenuta dall’esprimere a Brando ciò che pensa in merito alla situazione attuale ad un passo dalla scelta finale. “Tu mi stai mantenendo in bilico per vedere se le cose con lei funzionano”, ha affermato la corteggiatrice campana durante l’uscita con il tronista. “Se ti fosse scattato qualcosa, avresti già scelto”, ha sottolineato Raffaella in studio, rincarando la dose e aggiungendo che al momento nemmeno lei ha le motivazioni per sceglierlo. (Continua a leggere dopo la foto)

La parentesi di serenità con Beatriz

“Uomini e Donne”, durante la settimana. Brando ha portato in esterna anche Beatriz. Tra i due giovani sembrava essere tornata la complicità e durante il tempo trascorso insieme hanno persino fantastico su un ipotetico futuro insieme. Una parentesi molto intesa e profonda che è sfumata non appena i due sono ritornati in studio. Durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, Brando ha dovuto affrontare la rabbia e il malcontento delle due corteggiatrici con Raffaella che ha innescato la miccia della discussione. Quando il tronista ha interrotto Beatriz per rispondere a Raffaella, la “rivale” ha lasciato il centro dello studio e si è seduta nel parterre gridando un “Ma ti svegli?”. (Continua a leggere dopo la foto)

