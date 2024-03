“Uomini e Donne”, il tronista Brando Ephrikian ha scelto la ragazza con cui continuare la frequentazione al di fuori del programma di Canale 5. Il papà ha commentato sui social scatenando le polemiche.

“Uomini e Donne”, Brando ha finalmente scelto

Come già avevamo carpito dalle indiscrezioni, il percorso di Brando all’interno del dating show di Maria De Filippi è arrivato al capolinea e lui sembra essersi deciso su quale delle due corteggiatrici puntare per costruire una nuova storia d’amore. La scelta dovrebbe essere stata registrata proprio nella giornata di ieri, 12 marzo. Fino all’ultimo, il tronista veneto era stato indeciso tra le bellissime ragazze entrate nel programma per corteggiarlo: Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Brando è stato talmente indeciso da aver rimandato fino all’ultimo la scelta per non rischiare di prendere una cantonata. Per sua stessa ammissione, il giovane si è detto un po’ inesperto per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Ma ora sembra che i dubbi siano dissipati e la scelta è stata fatta. Purtroppo però non tutto è andato liscio come sperato ed è sorta una nuova polemica legata al padre di Brando, Gianluca. (Continua dopo le foto…)

Le prime critiche dal web sulle anticipazioni

Dalle anticipazioni del giornalista Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che la scelta di Brando sia ricaduta proprio su Raffella. Pare infatti che tra i due sia scattato un bacio e che Beatriz abbia accolto la decisione di Brando senza riuscire a trattenere le lacrime. La scelta era apparsa scontata a moltissimi che avevano seguito il trono di Brando. Negli ultimi tempi, il tronista aveva avuto un confronto molto aspro con Beatriz. Durante la discussione nello studio di “Uomini e Donne”, i due si erano attaccati e lui era sembrato piuttosto risoluto nel criticare la ragazza. “Mi sono tolto il prosciutto dagli occhi e ora vedo le cose come stanno. Non voglio farmi trattare così” aveva detto il tronista davanti ad una Beatriz visibilmente scossa, ma ugualmente sul piede di guerra. Ora però è nata una polemica tra chi pensa che, nonostante le differenze caratteriali, Beatriz fosse la ragazza giusta per Brando.

