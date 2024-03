Home | “Uomini e Donne”, tutti in piedi per Brando: chi è la sua scelta

Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, condotto e ideato da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di oggi, 26 Marzo 2024, il tronista Brando ha finalmente fatto la sua scelta tra Raffaella e Beatriz. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Brando sceglie Raffaella: fan in estasi

A Uomini e Donne è arrivato il fatidico momento della scelta di Brando. Nelle scorse puntate il tronista era stato al centro di diverse polemiche per aver abbandonato lo studio proprio nel momento in cui avrebbe dovuto scegliere tra Raffaella e Beatriz. Nella puntata di oggi, 26 Marzo 2024, però, Brando ha finalmente preso la sua decisione. Dopo l’ingresso in studio di Beatriz e Raffaella, Maria De Filippi ha mandato in onda i filmati delle esterne fatte dalle due ragazze. Dopo un balle sfrenato con Gianni Sperti sulle note di Sinceramente di Annalisa, il tronista ha comunicato al pubblico la sua scelta, ovvero Raffaella. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

