“Uomini e Donne”, colpo di scena clamoroso su Ida e il cavaliere

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne è in bilico. La tronista giustamente, dopo varie delusioni d’amore ci va con i piedi di piombo per evitare di fare la scelta sbagliata. D’altra parte, i telespettatori si chiedono se Ida non si sia affezionata troppo alla poltrona di Uomini e Donne. Ieri, lunedì 15 aprile 2024, c’è stata una nuova registrazione. Secondo le anticipazioni, Ida Platano avrebbe dato vita ad un vero colpo di scena. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, le anticipazioni della puntata registrata ieri

A inizio puntata, la tronista ha messo in discussione la sua esperienza in trasmissione svelando di non sentirsi corteggiata abbastanza da Mario né da Pierpaolo. Si è parlato ancora della segnalazione sul conto di Mario, che sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna mentre usciva da un bed and breakfast. Lui ha prontamente smentito più volte ma le sue parole non convincono gli opinionisti e anche Ida Platano sembra essere titubante. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Ida sempre pi indecisa

Ida Platano è certamente indecisa riguardo ai due corteggiatori, ma più che altro sembra che nessuno dei due la convinca. La donna è affascinata da Mario che però appare inaffidabile. A prova di ciò anche le diverse segnalazioni e la diffidenza di Tina Cipollari, che di cavalieri ne ha visti tanti, sin dall’inizio. Dall’altra parte c’è Pierpaolo, che ancora non ha capito come prenderla. Proprio per la sua uscita di scena, Ida Platano ha fatto un gesto che nessuno mai si sarebbe aspettato.

