A poco meno di un mese dalla cerimonia di inaugurazione, un’installazione posizionata sulle banchine lungo la Senna fa il countdown per l’inizio dei giochi olimpici a Parigi. L’orologio simbolico ha raggiunto il traguardo dei 30 giorni, creando grande attesa per l’evento. Inoltre, sono già stati venduti oltre 8 milioni di biglietti per le gare coinvolgenti atleti provenienti da 200 nazioni. Sarà un evento straordinario! Tra gli sport che saranno presenti nell’edizione di Parigi ci sarà il Triathlon, una disciplina sicuramente poco conosciuta ma che merita un approfondimento. Il Triathlon è uno sport multidisciplinare che combina tre diverse discipline in una gara continua: nuoto, ciclismo e corsa.

Il Triathlon ha fatto il suo debutto olimpico ai Giochi di Sydney 2000. Questa disciplina coinvolge tre diverse prove, che si svolgono in sequenza senza interruzioni. È uno sport relativamente recente che ha fatto il proprio esordio negli anni 70 sotto forma di allenamento intensivo dal San Diego Track Club. Il primo evento ufficiale di triathlon è stato organizzano nel 1974 ed era composto da 8,5 km di corsa, 8 km in bici e ben 550 metri di nuoto.

Il primo picco di successo per il Triathlon è arrivato alla fine degli anni ’80 con la fondazione dell’Unione Internazionale di Triathlon (ITU), con sede ad Avignone. Sempre la Francia è stata anche sede dei primi Campionati del mondo svolti nel 1989.

(Photo by Jacob Kupferman/Getty Images for IRONMAN)

Come si sviluppa una gara di Triathlon

La gara di Triathlon comprende tre diverse discipline che si svolgono consecutivamente senza pause. Vediamo quali sono e le distanze percorse.

Nuoto : 1,5 km in acque libere. Lo stile Crawl è il più efficace per la navigazione tra boe e virata.

: 1,5 km in acque libere. Lo stile Crawl è il più efficace per la navigazione tra boe e virata. Ciclismo : 40 km

: 40 km Corsa: 10 km

Le gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024 si svolgeranno per tre giorni presso il ponte Alessandro III. Le date previste sono il 30 e 31 luglio e il 5 agosto. Durante queste giornate, saranno incoronati tre campioni olimpici nelle diverse categorie

(Photo by Jacob Kupferman/Getty Images for IRONMAN)

Storia e medagliere del Triathlon

I mondiali di Triathlon sono nati nel 1991 e vantano oggi ben 11 edizioni disputate in 8 diversi paesi, un successo di pubblico e interesse che ha spinto la disciplina ad essere presente anche alle Olimpiadi facendo il proprio esordio con i giochi di Sidney 2000.

Essendo uno sport relativamente giovane anche il medagliere è ancora piuttosto scarno: sono infatti solo 39 le medaglie assegnate nelle sei edizioni delle Olimpiadi in cui la disciplina era presente. A svettare nella classifica dei Paesi più inclini alla disciplina del Triathlon c’è la Gran Bretagna, l’unica ad aver vinto ben tre medaglie d’oro.

L’italia nel Triathlon

Per la seconda edizione di Olimpiadi consecutiva l’Italia porterà ben cinque atleti, tre donne e due uomini, su un massimo di sei, insieme a Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia. La massima rappresentanza, sei posti, è stata invece raggiunta dalla sola Francia (Paese ospitante) e dalla Germania. A Parigi vedremo, e tiferemo: Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Alice Betto per le donne, Gianluca Pozzatti e Alessio Crociati tra gli uomini. La federazione azzurra porterà nella capitale francese anche due riserve Ilaria Zane e Michele Sarzilla.

Julien Clonen, direttore tecnico della nazionale di triathlon, ha voluto così presentare la squadra che gareggerà alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Le scelte sono state attentamente ponderate in base alle caratteristiche specifiche delle gare, alle condizioni climatiche, alla tipologia del percorso cittadino che gli atleti affronteranno a Parigi, alle qualità fisiche e agli indici di performance che ormai monitoriamo da tre anni a questa parte”.

Leggi anche