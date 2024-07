Il golf è uno sport che può apparire complicato a un primo approccio. Una volta però imparati alcuni principi fondamentali, l’apprendimento procede scorrevolmente insieme alla crescita delle capacità tecniche della disciplina. Attrezzature, regole e altre informazioni: il golf non rappresenta sicuramente una disciplina sportiva dal contenuto e funzionamento rapidamente intuitivo. Uno schema di norme un po’ fitto può scoraggiare inizialmente un amatore ad approcciarsi per la prima volta a questo sport. La realtà è che – salvo un primo impatto magari disorientante – il golf si rivela ben presto una disciplina coinvolgente e appassionante. Ecco allora le regole principali del golf.

Limite massimo di bastoni

Ogni giocatore può portare al massimo 14 bastoni all’interno della borsa da golf. Prima dell’avvio della partita il numero viene opportunamente verificato. Basta solamente un bastone in più per fare scattare colpi di penalità per ogni buca giocata. Ci sono diverse tipologie di bastoni, ognuno con caratteristiche peculiari. Con il ferro corto si approcciano i colpi vicino alla buca, mentre con un driver si effettuano i colpi iniziali lungo la fairway. La scelta del set di bastoni è decisiva e ogni giocatore la seleziona in base al proprio stile di gioco. Questa regola è stata istituita per la prima volta nel 1939 dalle autorità del gioco per stabilire un limite al numero di bastoni che un giocatore può portare con sé durante un round.

Non si possono saltare parti del campo

Ogni buca deve essere affrontata seguendo le regole, iniziando dal tee e continuando fino a quando la buca è completata. Questo implica che i giocatori non possono saltare sezioni del percorso o prendere scorciatoie per terminare il gioco più velocemente. Si tratta di una regola fondamentale da una parte per garantire una competizione equa ed equilibrata e dall’altra per motivi di sicurezza.

I parametri del tee

Il primo colpo dal tee deve iniziare dal posto giusto, compreso tra gli indicatori corretti. Violando questa regola ogni giocatore può incorrere in una penalità di due colpi in stroke play. Rispettare questa regola è fondamentale per imprimere subito una partenza convincente piuttosto che incappare subito in una penalità.

La palla non può essere toccata né spostata

A nessun giocatore è concesso toccare o spostare la palla, se non in specifici casi previsti dal regolamento. Se un giocatore nota che la palla è in una posizione scomoda o svantaggiosa e decidesse dunque di spostarla per facilitare il tiro, incorrerebbe in una penalità. Ci sono alcune eccezioni in cui è concesso farlo: quando si deve rimuovere un ostacolo mobile dal percorso oppure quando la palla è impantanata/bloccata a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli come per esempio un vento forte.

C’è una sola palla giusta

Prima di iniziare a giocare è importante che ogni giocatore contrassegni la propria palla da golf per evitare di confonderla durante la partita. Se durante una partita a matchplay si gioca la palla sbagliata il rischio è di perdere la buca, mentre in una partita a strokeplay ci sarebbe una penalità di due colpi. Se nel rough capita un’incertezza sulla proprietà di una palla, l’ideale sarebbe segnalarlo ai compagni di gioco, contrassegnare la palla, sollevarla e rimetterla nello stesso punto.

La palla si gioca dove si trova

A meno che le regole del gioco non dicano qualcosa di differente, la palla va giocata così com’è, ovunque si trovi. Se forze naturali come acqua o vento la spostano, il giocatore deve normalmente giocarla dal suo nuovo punto. Se la palla viene mossa da qualcuno o qualcosa prima dell’esecuzione del colpo, la palla deve essere riposizionata sul suo punto originale.

Ostacoli d’Acqua e Bunker / Green

I giocatori devono rispettare le regole specifiche quando incontrano nel loro percorso ostacoli d’acqua e bunker. Ad esempio, nei bunker non si può toccare la sabbia con il bastone prima di colpire la palla. Una volta che la palla è sul green, i giocatori usano un putter per farla entrare nella buca. Si possono marcare e pulire le palline sul green, ma devono essere rimesse esattamente nello stesso punto.

Etichetta del golf

Rispettare il silenzio quando un giocatore sta per colpire, riparare i danni sul campo (come i segni sul green o le zolle di erba), e mantenere un ritmo di gioco che non rallenti gli altri giocatori. Ogni giocatore dovrebbe cercare di muoversi con rapidità durante il proprio turno e prepararsi al proprio colpo mentre gli altri stanno giocando. Bisogna anche prestare attenzione ai propri colpi e al gioco degli altri per evitare incidenti. Per esempio è fondamentale assicurarsi che i giocatori che si trovano a valle della buca siano fuori portata prima di effettuare il proprio colpo.

Giocare dentro i limiti

I limiti del campo sono solitamente indicati con dei paletti bianchi. Quando una palla finisce fuori dai limiti del campo, il giocatore deve rigiocarla dalla posizione originale aggiungendo una penalità di un colpo al proprio punteggio. Se si sospetta che un tiro sia finito fuori campo o in un ostacolo d’acqua, è consigliabile giocare un tiro provvisorio e dichiararlo. I giocatori hanno tre minuti per cercare la loro palla fuori campo o in un ostacolo d’acqua. Se la palla non viene trovata, il giocatore deve continuare con la palla provvisoria, aggiungendo un colpo di penalità al punteggio.

