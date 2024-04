Il padel è uno sport in rapida crescita, particolarmente popolare in Spagna e in America Latina, ma sempre più diffuso anche in altre parti del mondo. Questo sport combina elementi di tennis, squash e badminton, offrendo un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente per giocatori di tutte le età e livelli di abilità. In questo articolo, scopriremo le regole fondamentali del padel, fornendo una guida completa per comprendere e apprezzare al meglio questo affascinante sport. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Come funziona una partita di padel?

Il padel è una sport in cui si sfidano due coppie. L'obiettivo è "chiudere" il punto nel campo avversario, con un sistema di punteggio simile al tennis, ovvero 15/0, 30/0, 40/0, game, seguito eventualmente dai vantaggi. Per aggiudicarsi un set sono necessari 6 game, mentre la partita di solito è al meglio dei 3 set, con qualche eccezione nel regolamento del World Padel Tour.

Il campo da padel è rettangolare, simile a quello del tennis, ma più piccolo (10 metri di larghezza per 20 metri di lunghezza). È circondato da pareti in vetro e rete, che permettono il rimbalzo della palla, aggiungendo un elemento tattico e strategico al gioco.

Quando è punto a padel?

Vi sono diversi modi per fare punto a padel. Se la pallina rimbalza due volte sul campo opposto o colpisce l'avversario, oppure sfruttando gli errori altrui. Questi si verificano quando l'avversario colpisce la rete o la rete metallica e i vetri senza aver fatto rimbalzare la pallina nell'altro campo. Vi possono essere casi anche in cui i giocatori commettono fallo toccano ingenuamente la palla due volte con la racchetta o con altre parti del corpo, in una sorta di errore simile alla "doppia" o "trattenuta" a pallavolo.

Come si batte a padel?

Il servizio nel padel deve essere eseguito da dietro la linea di servizio, alternando il servizio tra i giocatori di una stessa squadra all’interno della partita. La palla deve essere colpita al di sotto della vita e va fatta rimbalzare dietro alla linea di servizio, eseguendo un colpo diagonale diretto nel rettangolo di servizio avversario.

Dopo un rimbalzo nel campo avversario può colpire il vetro, ma non la rete. La pallina non può rimbalzare per la prima volta oltre la metà campo avversaria (out). La battuta può essere ripetuta se la palla tocca la rete, i pali di servizio o anche la rete metallica senza un doppio rimbalzo nel campo avversario.

Le 5 regole fondamentali a padel

La palla può rimbalzare sulle pareti, ma solo dopo il primo rimbalzo a terra. La palla può essere colpita da qualsiasi giocatore in ogni area del campo. Gli accessi al campo sono simmetrici e collocati lungo le due pareti laterali o da uno stesso lato, uno per campo. Il battitore non deve mai toccare la linea di battuta o il prolungamento immaginario della stessa con i piedi. In caso di tie-break vince la coppia che raggiunge per prima i sette punti.

Accessori necessari per giocare a padel

Le racchette da padel sono simili a quelle da tennis, ma con una superficie più piccola e perforata. Le palline da padel hanno un diametro tra 6,35 e 6,77 cm ed un peso tra 56,0 e 59,4 grammi. Più lente rispetto al tennis, permettono scambi più lunghi e tattici. Le racchette più leggere sono consigliate per chi si avvicina a questo sport e non è ancora in grado di controllare lo strumento con facilità. Successivamente si può passare a racchette più morbide e ibride, in fibra di carbonio e dal peso maggiore.

Le racchette a forma di diamante sono più adatte a giocatori esperti, in grado di dare direzioni e traiettorie definite alle palline. Il valore di questi strumenti parte da pochi decine di euro a livello amatoriale fino a un migliaio di euro per quelle dei top player. Per questo motivo esistono anche dei protettori da applicare ai bordi nonché delle custodie termiche che limitano gli sbalzi di temperatura. L’abbigliamento invece non è molto diverso da quello del tennis, con polsini, maglietta e pantaloncini corti. Vietate divise senza maniche e costumi da bagno.

Chi può giocare a padel?

Questo tipo di sport è adatto a tutti, perché non richiede un dispendio fisico troppo impegnativo a livello amatoriale. E’ molto meno difficile rispetto al tennis, ha regole semplice e non è uno sporto di contatto, fattore che limita il numero di infortuni in confronto a discilpine come il calcio o il basket. Il padel è molto praticato in Argentina e Spagna, che detengono praticamente la totalità dei titoli mondiali di categoria. In Italia si è diffuso soprattutto nell’ultimo lustro, anche grazie ad ex calciatori e personaggi dello spettacolo che hanno sponsorizzato lo sport della pala. Il moltiplicarsi dei campi negli ultimi anni in Italia ha coinvolto anche i più piccoli, “cantera” del nostro paese per il futuro.

