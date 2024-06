A meno di un mese dall’inizio di Parigi 2024 è tempo di studiare tutti gli sport che saranno presenti nella competizione olimpiaca, anche quelli meno noti. Tra loro c’è sicuramente il tiro con l’arco, una disciplina in cui però l’Italia ha una grande tradizione e che merita un approfondimento “ad hoc”. La competizione di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà 64 uomini e 64 donne gareggiare in cinque eventi, tra cui la gara a squadre miste. Saranno presenti 128 arcieri in totale, esattamente lo stesso numero delle precedenti edizioni dei Giochi. Questa cifra comprende le quote del Paese ospitante (tre per genere) e gli Universality Places (due per genere).

(Photo by Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images )

Le regole del tiro con l’arco

La competizione consiste nel colpire con la freccia il centro del bersaglio che ha un diametro di 122 cm e dista 70 metri dall’atleta. A Parigi 2024 il tiro con l’arco sarà composto da cinque eventi distinti: due competizioni individuali, maschile e femminile, due a squadre e l’evento a squadre misto (donne e uomini nella stessa gara) che ritorna in programma dopo il debutto Olimpico a Tokyo 2020.

Agli atleti di tiro con l’arco è richiesta grande destrezza e soprattutto statuaria concentrazione, una gara dove anche il minimo errore può penalizzare l’intera prova. L’evento individuale di Parigi 2024 sarà composto da un round di 64 arcieri che tireranno ben 72 frecce per determinare la classifica che andrà a comporre il tabellone per la fase ad eliminazioni.

La classifica della gara individuale sancirà anche il posizionamento degli atleti nel tabellone dell’evento a squadre. Le prima quattro avranno garantito l’accesso diretto ai quarti, mentre le altre si sfideranno negli ottavi di finale.

Requisiti di qualificazione alle Olimpiadi

Gli arcieri devono aver raggiunto un punteggio minimo di qualificazione (MQS) tra il 28 luglio 2023 e il 28 giugno 2024 in un evento World Archery (WA). La Francia riceverà tre quote per genere come Paese ospitante, a patto di iscrivere tre atleti di ciascun genere ai Campionati mondiali di tiro con l’arco del 2023. Inoltre, due posti universali per genere saranno determinati dalla Commissione Tripartita.

Origini e ritorno alle Olimpiadi

Il tiro con l’arco comparve per la prima volta ai Giochi olimpici del 1900 a Parigi. Tuttavia, dopo il 1920, fu escluso dagli sport olimpici. Fortunatamente, ritornò nel 1972 a Monaco di Baviera con le odierne caratteristiche: una competizione individuale e una a squadre, sia femminile che maschile.

(Photo by Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images )

Competizioni attuali

Le competizioni attuali sono così disputate:

Individuale maschile e femminile: gli arcieri si sfidano in una competizione individuale.

gli arcieri si sfidano in una competizione individuale. Squadre maschili e femminili: tre arcieri per squadra si uniscono per cercare l’oro.

tre arcieri per squadra si uniscono per cercare l’oro. Gara a squadre miste: una novità introdotta nel 1988, dove un uomo e una donna formano una squadra.

Medagliere

La Corea del Sud domina il medagliere, seguita dagli Stati Uniti e dall’Italia. Darrell Pace degli Stati Uniti è l’atleta più premiato, mentre gli Stati Uniti sono la nazione con il maggior numero di medaglie complessive.

L’Italia nel Tiro con l’Arco

Per l’Italia saranno tre gli atleti della Federazione maschile a prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno infatti ottenuto il pass olimpico raggiungendo la finale degli europei disputati ad Essen lo scorso maggio. Gli italiani si sono imposti in un sofferto spareggio qualificazione sull’Olanda raggiungendo così la certezza di partecipare alle prossime Olimpiadi insieme alla Francia paese ospitante. Un ritorno non scontato per gli azzurri che erano rimasti fuori dal giro Olimpico nelle ultime due edizioni. Amarezza invece per il terzetto femminile che ha perso la propria semifinale contro la Francia 5-1 vedendosi così infrangere il proprio sogni di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre avranno tuttavia ancora delle chance di qualificarsi a Parigi nel Preolimpico Mondiale di Antalya che metterà in palio quattro posti, oltre all’eventuale ripescaggio tramite ranking (due pass).

Non ci resta che aspettare l’inizio delle Olimpiadi di Parigi per seguire con entusiasmo tutte le discipline coinvolte, tiro con l’arco compreso!



