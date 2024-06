Mancano meno di trenta giorni alla cerimonia inaugurale di Parigi 2024, che daranno il via alle Olimpiadi il prossimo 26 luglio. Saranno organizzati 329 eventi per 28 sport tradizionali, ma anche alcune novità. Tra i rinnovamenti varati dall’edizione parigina ci saranno quattro discipline alla loro prima apparizione in dei Giochi Olimpici. Si tratta dell’arrampicata sportiva, il surf, lo skateboard e il breaking. In questo articolo approfondiremo, origini, regole e funzionamento di quest’ultima.

lI breaking, noto anche come break dance, è uno stile di danza urbana che ha le sue origini nel Bronx di New York City negli anni Settanta. Questa disciplina è parte integrante della cultura hip-hop e si caratterizza per una combinazione di movimenti estremamente atletici. Gli atleti del breaking, chiamati Bboys o Bgirls, che gareggiano con i rispettivi nickname, mettono in scena coreografie complesse che combinano parti ballate in piedi (chiamate toprock) e parti ballate a terra (chiamate downrock). Le mosse a terra includono rotazioni, giravolte e pose che sfidano la gravità.

Cosa sapere della Break dance

Ma la vera attrazione sono i power moves, movimenti acrobatici che richiedono forza, equilibrio e flessibilità. Ad esempio, l’air flare richiede ai ballerini di ruotare il corpo mentre sono sottosopra, alternando il bilanciamento su braccia e muovendosi in un percorso circolare. Il flare è un altro movimento acrobatico comune, in cui si bilancia il busto su braccia alternate e si fanno oscillare le gambe in cerchi.

Esordio alle Olimpiadi e regole

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, il breaking avrà il suo debutto storico: sedici Bboys e sedici Bgirls si sfideranno in battaglie 1v1, al ritmo della musica improvvisata da un DJ. Ogni atleta sarà giudicato da una giuria composta da rispettati ballerini della comunità del breaking. I criteri di valutazione includono creatività, personalità, tecnica, varietà, performatività e musicalità. La performatività e la creatività hanno un peso maggiore (60%), mentre gli altri criteri contribuiscono al restante 40%.

Le gare si svolgeranno nel magnifico scenario de La Concorde il 9 con la finale femminile e il 10 agosto 2024 con quella maschile. Sarà un momento emozionante per gli appassionati di questa disciplina e per i giovani che amano l’energia dell’hip-hop!

La Breaking in Italia

In Italia la disciplina della breaking fa parte della Federazione danza sportiva, presieduta da Laura Lunetta, una delle due donne a capo di una Federazione sportiva nazionale insieme alla presidentessa dello squash, Antonella Granata. Per quanto riguarda la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono 14 gli atleti hanno già ottenuto il pass grazie ai risultati ottenuti alle competizioni dello scorso anno. Per quanto riguarda l’Italia non ci saranno atleti che gareggeranno per quanto riguarda il settore maschile, mentre saranno tre le Bgirl che prenderanno parte alla fase a qualificazioni per Parigi 2024: Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Ceseri.

Storia e medagliere

La breaking ha fatto il proprio debutto nell’edizione giovanile dei Giochi Olimpici tenutasi a Buenos Aires nel 2018. Il successo ottenuto in quella prima apparizione ha permesso alla break dance di entrare nel programma olimpico di Parigi 2024 insieme ad altre discipline alla prima apparizione come il surf, lo skateboard e l’arrampicata sportiva.

