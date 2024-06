A circa un mese dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi di Parigi 2024, scopriamo insieme qualcosa in più delle discipline più particolari, come il Pentathlon moderno, uno sport multidisciplinare che mette alla prova le abilità degli atleti in cinque diverse sfere.

La capitale francese si prepara ad ospitare 41 siti olimpici, mentre altre sedi si troveranno nelle regioni francesi e nei territori d’oltremare. Ad esempio, Châteauroux ospiterà le gare di tiro, e Marsiglia sarà la capitale della vela, con la leggendaria onda di Teaupo’o a Tahiti. Tra le novità presenti alle Olimpiadi di Parigi ci sarà il nuovo formato del Pentathlon, una delle più faticose ed esaltanti prove dello sport in generale. Cerchiamo di capirne, storia, regole e scopriamo chi saranno gli atleti azzurri che proveranno ad andare a medaglia nella capitale francese.

Le origini del Pentathlon

Il pentathlon moderno ha fatto il suo esordio nel programma olimpico a Stoccolma nel 1912. Inizialmente, gli atleti gareggiavano in tutte e cinque le discipline in un solo giorno, ma il nuovo formato richiederà solo 90 minuti a Parigi 2024.

Il pentathlon moderno si divide in due fasi. Nella prima gli atleti competono in una competizione a punti che tiene conto del loro rendimento nelle gare di scherma, equitazione e nuoto. Nella fase due la posizione in classifica determina la griglia di partenza nella gara di corsa nella quale gli atleti inizieranno con un ritardo che corrisponde al numero di punti che gli separano dal primo in classifica. A determinare dunque l’assegnazione della medaglia d’oro è chi taglierà il traguardo per primo al termine dei 3200 metri di corsa campestre.

Come si svolge il Pentathlon

Il Pentathlon è una multidisciplina che contiene al proprio interno 5 gare di diversi sport. Una gara di resistenza, tecnica e mentalità che si sviluppa nella seguente maniera:

Scherma : Gli atleti si sfidano con la spada in gara di uno contro uno. Si svolgono due turni: uno di classifica e uno a eliminazione diretta.

: Gli atleti si sfidano con la spada in gara di uno contro uno. Si svolgono due turni: uno di classifica e uno a eliminazione diretta. Nuoto : Gara di 200 metri stile libero.

: Gara di 200 metri stile libero. Equitazione : Salto ostacoli su un cavallo sconosciuto assegnato solo 20 minuti prima della gara.

: Salto ostacoli su un cavallo sconosciuto assegnato solo 20 minuti prima della gara. Corsa campestre : 3.200 metri di corsa.

: 3.200 metri di corsa. Tiro a segno: Utilizzando una pistola, gli atleti mirano ai bersagli per ottenere il punteggio più alto.

Utilizzando una pistola, gli atleti mirano ai bersagli per ottenere il punteggio più alto. Corsa ad ostacoli: Dopo Parigi 2024, l’equitazione sarà sostituita dall’Obstacle Race, una nuova disciplina che aggiunge ulteriore sfida al pentathlon moderno.

Storia e medagliere

La prima apparizione del pentathlon alle Olimpiadi risale al 1912 su proposta del barone Pierre de Coubertin. In origine la gara di Pentathlon non era consequenziale ma si sviluppava su 5 giorni, una disciplina al giorno, fino a quando non è stato ritenuto più emozionante e scenico racchiudere tutto in 90 minuti. La partecipazione delle donne è stata introdotta alle Olimpiadi solo a Sidney nel 2000. A primeggiare nel medagliere sono storicamente nazioni europee, (Ungheria e Svezia su tutte). Gli scandinavi hanno conquistato ben 13 medaglie, su 15 disponibili, tra il 1912 e il 1932.

L’Italia nel Pentathlon

L’Italia presenterà quattro atleti (due uomini e due donne). A portare avanti il tricolore tra gli uomini ci saranno Matteo Cicinelli e Giorgio Maran, mentre tra le donne proveranno ad andare a medaglia le azzurre Elena Micheli ed Alice Sotero. L’Italia ha una grande tradizione nel Pentathlon avendo già conquistato ben sette medaglie olimpiche, tra cui due d’oro nell’edizione di Los Angeles 1984. In quell’occasione a trionfare nell’individuale fu l’azzurro Daniele Masala, che ottenne il primo gradino del podio anche nella gara a squadre insieme ai compagni Pierpaolo Cristofori e Carlo Massullo.

