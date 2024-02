Terribile schianto: studenti di 17 e 15 anni vengono travolti da un camion

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Due studenti di 17 e 15 anni sono stati travolti da un mezzo, probabilmente un camion. L’autista si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 23 Febbraio 2024, poco prima delle 8, a Sanremo, in Liguria. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, studenti travolti da un camion: i fatti

Due studenti di 17 e 15 anni sono stati travolti da un mezzo, probabilmente un camion. L’autista si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Sanremo, in Liguria. Secondo quanto riportato da The social post, i due studenti, un ragazzo e una ragazza, stavano camminando a bordo strada in un tratto senza marciapiedi, quando sono stati investiti dal mezzo pesante, che non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. I due giovani sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasferiti all’ospedale di Pietra Ligure in codice rosso: pare abbiano riportato preoccupanti politraumi ed è intervenuto anche l’elisoccorso. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza del vicino mercato dei fiori e stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare l’investitore. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli ultimi aggiornamenti sul caso

Come si apprende da PrimoCanale.it, non ce l’ha fatta uno dei due ragazzi investiti questa mattina poco prima delle 8 a Bussana di Sanremo, in via Frantoi Canai. Il giovane di 17 anni si è spento attorno alle 10. Resta ricoverata in gravi condizioni la sorella 15enne del ragazzo. Stando, invece, a quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, sarebbe stato fermato l’autista del tir che ha travolto i due ragazzi, uccidendo il 17enne. L’uomo, rintracciato dalla Polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale. Alla Polizia avrebbe detto di non essersi accorto di nulla. Il tir è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito: tossicologico e alcoltest.