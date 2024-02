Un incidente stradale di grave portata si è verificato oggi sull’autostrada A22 del Brennero. L’evento ha coinvolto diverse vetture che si sono tamponate su sul tratto di strada all’altezza di Mantova. Sulla base di quanto riportato dall’Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l’evento è stato causato dalle condizioni meteo presenti sul tratto di strada.

Leggi anche: Crollo Esselunga, chi sono le vittime: il terribile sospetto

Leggi anche: Strage in famiglia, uccide moglie e due bimbi piccoli

Grave incidente sulla A22

L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 17 febbraio 2024 sulla Autostrada A22, che collega Modena al Brennero. Lo scontro si è verificato nel tratto di strada compreso tra Mantova Nord e l’uscita Nogarole Rocca lasciando un bilancio molto pesante. L’incidente stradale ha, infatti, coinvolto ventuno automobili e un camion, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: sessanta persone coinvolte e nove ospedalizzate. Il tratto di strada non è nuovo ad incidenti di questo genere. La presenza di nebbia è molto frequente nelle zone del mantovano e l’autostrada ha corsie non particolarmente ampie.

Leggi anche: “Strage di donne e bambini”: macabro ritrovamento, poi l’assurdo sospetto

La probabile causa dell’incidente: la fitta nebbia

Tra le cause del grave incidente autostradale, sono da riportare sicuramente le condizioni climatiche della zona al momento dell’evento. A quanto pare, il tratto di strada era coperto da una fitta nebbia che avrebbe drasticamente limitato la visibilità degli automobilisti. Come spesso accade con condizioni meteorologiche avverse, è difficile frenare tempestivamente soprattutto se non si adeguano le distanze di sicurezza alla scarsa visibilità. Per questa ragione le vetture si sono tamponate estendendo la gravità dell’evento. L’incidente ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi e, dato l’alto numero di persone e vetture coinvolte si è reso necessario dispiegare diverse forze di soccorso. Sul teatro dell’incidente sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118. I soccorritori sono arrivati con due automediche, un mezzo di coordinamento Areu e cinque ambulanze. A valutare la situazione sono accorsi anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione dell’autostrada. Le 21 autovetture hanno infatti creato un lungo tratto di coda da gestire. Le forze dell’ordine svolgeranno anche tutti i rilievi necessari a ricostruire le esatta dinamiche dell’incidente e a determinare di chi sia stata la responsabilità.

Leggi anche: Strage di Palermo, è svolta nelle indagini: cosa hanno scoperto

Le vittime dell’incidente

Il grave incidente ha coinvolto in tutto 60 persone di cui alcune hanno subito gravi traumi. In tutto le persone ospedalizzate sono state nove. Tra le vittime, due persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Verona Borgo Trento, una delle due è stata ricoverata con un trauma toracico e l’altra con diverse contusioni causate dall’impatto. In uno dei veicoli coinvolti c’era anche un ragazzo minorenne che è strato trasportato all’ospedale di Mantova insieme ad altre sette persone. Per ognuna di queste persone sono state riscontrate policontusioni date dal violento scontro del tamponamento. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sul loro stato di salute.