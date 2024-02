“Strage di donne e bambini”: macabro ritrovamento, poi l’assurdo sospetto

Varie. Strage terribile di donne e bambini. Il numero delle vittime è sconvolgente. Scopriamo insieme che cosa è successo e chi è il sospettato di questa tragica vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Strage in Canada, il numero delle vittime è sconvolgente

Una strage terribile si è verificata in Canada. Il giallo ha avuto inizio domenica, 11 febbraio 2024, intorno alle ore 07:30 del mattino, quando qualcuno ha lanciato l'allarme alla polizia. La terribile scoperta è avvenuta nella città di Carman, a sud-ovest di Winnipeg, capoluogo della provincia canadese di Manitoba. Il cadavere di una donna è stato trovato in un fossato e tre bambini sono stati rinvenuti morti all'interno di un'automobile in fiamme che si trovava a diversi chilometri di distanza dal corpo della donna. I ritrovamenti sono avvenuti in seguito ad una telefonata ricevuta dalla polizia in cui qualcuno ha avvertito della presenza di un cadavere in un fossato.

Le indagini in corso

Domenica scorsa, 11 febbraio 2024, il Canada è stato colpito da una terribile strage. Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un fossato, e i corpi di tre bambini sono stati rinvenuti all'interno di un'automobile in fiamme a pochi chilometri di distanza. Tutto è iniziato alle ore 07:30 del mattino, quando qualcuno ha avvertito la polizia informandola della presenza di un cadavere in un fossato. Dopo essere trascorse circa due ore e mezza, intorno alle 10:00 del mattino, la polizia ha ricevuto una nuova telefonata in cui veniva fatta la segnalazione di un veicolo in fiamme a circa settanta chilometri di distanza. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, un uomo aveva già tirato fuori dall'auto i corpi ormai senza vita dei tre bambini. La polizia ha arrestato un uomo di ventinove anni, ritenuto il killer della donna e dei tre bambini. A casa dell'uomo è stato rinvenuto anche il cadavere di un'altra donna.

Strage di Carman, tutti i dettagli sulla macabra vicenda

Strage, un uomo di ventinove anni è stato arrestato in Canada in seguito al ritrovamento del cadavere di una donna in un fossato e dei corpi di tre bambini morti all’interno di un’automobile in fiamme. A casa del killer è stato trovato anche il cadavere di un’altra donna. L’uomo è accusato dell’omicidio dei tre bambini e delle due donne. Secondo i primi riscontri, tutte e cinque le morti sarebbero collegate tra loro, nonostante siano avvenute in eventi separati tra loro. Al momento gli inquirenti non hanno rivelato il nome del sospettato. Da quanto confermato sino ad ora, sembrerebbe che il killer avesse un legame di parentela con le vittime. “Essendo cresciuto a Carman, e con molti contatti ancora nella zona, sono scioccato e rattristato dalla notizia”, ha commentato il sindaco Winnipeg Scott Gillingham.