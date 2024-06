Tale e quale show è una competizione tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un’icona musicale diversa, grazie all’aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. Per anni Loretta Goggi ha fatto parte della giuria del programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti. Pochi giorni fa l’artista ha annunciato che non farà più parte della trasmissione e così il padrone di casa sembra aver trovato la sostituta perfetta. (Continua a leggere dopo le foto)

“Tale e quale”, chi prenderebbe il posto di Loretta Goggi

Loretta Goggi non farà più parte della giuria di Tale e Quale Show, come comunicato una decina di giorni fa dalla stessa cantante: “Ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, programma che resterà sempre nel mio cuore, come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza”. Ora si è saputo chi potrebbe essere la sua sostituta nella trasmissione di Carlo Conti. Quest’ultimo avrebbe scelto un nome di grande risonanza, che non farebbe rimpiangere assolutamente la giurata uscente, che sarebbe quindi ben rimpiazzata.

