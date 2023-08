Silvia Toffanin, finalmente una notizia che tutti stavamo aspettando

Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. Dal 2004 è il volto noto del programma del fine settimana di Canale 5 Verissimo. Come tutti i programmi Mediaset anche il talk show della Toffanin è ancora in vacanza per la consueta pausa estiva. In queste ore finalmente è stata svelata la data della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del programma. Scopriamo insieme quando Silvia Toffanin tornerà su Canale 5 con il suo Verissimo e tutte le curiosità a riguardo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Silvia Toffanin, la notizia spiazza tutti: dove la vedremo

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi, le strazianti parole per Silvia Toffanin

Leggi anche: Alberto Matano e Toffanin, nessuno se l’aspettava: colpo di scena in tv

Leggi anche: Pier Silvio interrompe le vacanze per Mediaset: come l’hanno beccato

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con “Verissimo”: la data

Verissimo è uno dei programmi pomeridiani più amati dai telespettatori di Canale 5. Durante le puntate dello show di approffondimento di cronaca rosa e non solo, la padrona di casa Silvia Toffanin ospita moltissimi volti noti dello spettacolo che, attraverso l’intervista, raccontano i propri percorsi di vita, le proprie esperienze più belle ma anche quelle più negative. Ora, che settembre si avvicina, Verissimo è pronto a tornare. Come annunciato attraverso le varie pagine social, Verissimo ripartirà nuovamente sabato 9 e domenica 10 settembre e occuperà la classica fascia pomeridiana. Quindi anche per questa nuova edizione il programma avrà il doppio appuntamento settimanale e il pubblico di Canale 5 è pronto a lasciarsi andare a nuove emozioni. (Continua a leggere dopo la foto)

La sfida tra i palinsesti

Per quasi tutto il mese di settembre, Verissimo dovrà fare i conti con La Vita in Diretta, che sarà trasmessa anche il sabato, ma solo per quattro puntate, ovvero dal 16 settembre al 7 ottobre, in attesa che Marco Liorni riprenda il timone di ItaliaSì, a partire dal 14 ottobre. La domenica, invece, il programma di Silvia Toffanin dovrà fare i conti, come sempre, con la Domenica In di Mara Venier, seguita dallo show di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera.