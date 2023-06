Roberta Padua e il fidanzato di Temptation Island: la scoperta durante la prima puntata – La Instagram Story di Roberta Padua non è affatto passata inosservata. Lunedì 26 giugno è tornato in onda “Temptation Island 2023”, il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Dopo un paio di anni di stop il programma ideato da Maria De Filippi ha fatto il suo rientro sul piccolo schermo. La prima puntata è iniziata col botto, è stata caratterizzata da diversi colpi di scena e confronti tra i fidanzati e le fidanzate che hanno scelto di mettere alla prova il loro amore. Che tradotto per i fan del format significa: “Falò di confronto immediato”.

Roberta Di Padua e il fidanzato di “Temptation Island”: la scoperta durante la prima puntata

Sette quest’anno sono le coppie che hanno deciso di partire per “Temptation Island 2023”. Tra queste anche quella formata da Manuel e Francesca. I due hanno una relazione da due anni e 4 mesi. Tuttavia nel corso del tempo proprio Manuel ha più volte lasciato la sua fidanzata, essendo insicuro dei suoi sentimenti. Nonostante ciò, questi è sempre tornato dalla fidanzata, che innamoratissima di lui l’ha perdonato. Il ragazzo l’ha fatta subito penare al villaggio in Sardegna. Una presenza quella di Manuel che non è sfuggita all’occhio attento di Roberta Padua. (continua a leggere dopo le foto)

Il commento non sfugge: cosa ha scritto la dama del trono over

Roberta Di Padua, da casa, ha manifestato tutto il suo apprezzamento nei confronti del fidanzato di Temptation Island 2023, 30 anni e di mestiere rappresentante farmaceutico. Con una storia pubblicata sui suoi profili social, la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne ha affermato: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”. L’Instagram Story ha fatto in breve il giro del web, e in questi minuti le sue parole stanno facendo discutere gli utenti. (continua a leggere dopo le foto)

Chi è Roberta di Padua, la dama di “Uomini e donne”

Roberta Di Padua viene da Cassino in provincia di Frosinone ed è nata nel 1982. Ha fatto la sua apparizione nel trono di Dame e Cavalieri nel 2018, ma al momento non è stata particolarmente fortunata. Al di là della storia finita male con Riccardo Guarnieri, che di fatto l’ha lasciata per riprovare con Ida Platano, non ha avuto frequentazioni significative al trono over. Di professione segretaria, la Di Padua ama particolarmente il mare e i luoghi caldi.