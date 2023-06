Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Maria De Filippi: cos’è successo – Temptation Island 2023, non appena ha preso il via, è schizzato in cima alle classifiche social degli argomenti più discussi. Prevedibile, no? D’altronde si tratta di uno dei programmi più seguiti dell’estate ormai da diversi anni. A commentare il debutto dello show dei sentimenti la giornalista, nonché giudice di “Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli. Parole le sue che non sono passate in sordina…

Sette coppie non sposate e senza figli in comune hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore. Nella serata di ieri, lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5, è tornato “Temptation Island”. A condurre la trasmissione Filippo Bisciglia, chiamato a raccontare le complicate dinamiche del format. Hanno deciso di partecipare: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni. (continua a leggere dopo le foto)

La giornalista commenta la prima puntata di “Temptation Island 2023”

A commentare la prima puntata di “Temptation Island” anche Selvaggia Lucarelli, che ha tirato in causa direttamente Maria De Filippi. Difatti, dietro al reality show di Canale 5, c’è proprio la conduttrice pavese che produce il programma con la Fascino. “Ma cos’è tutto questo nord Italia? Maria, mi stai spiazzando“, ha scritto in una Story Intagram la giornalista, a commento di uno scatto di Alessia e Federico, coppia triestina che ha deciso di prender parte alla trasmissione. Del nord Italia è anche la coppia composta da Manu e Isabella, di origini milanesi. Cosa avrà voluto dire la Lucarelli? Molti dei personaggi che hanno popolato “Temptation Island” nelle scorse edizioni provenivano dal sud e dal centro Italia. (continua a leggere dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Maria De Filippi non passa inosservata

Lo rivelava anche “Gossip e Tv”, che ha provato a spiegare così l’uscita della giornalista: “Qualcuno potrebbe pensare che la Lucarelli abbia voluto insinuare che nei programmi della De Filippi abbiano una corsia preferenziale le persone del Centro e del Sud del Bel Paese. Nulla di tutto ciò, non è questo il messaggio voluto far passare dalla giornalista. Più probabile che il commento, seppur apparentemente leggero, sia un invito a riflettere in modo più sotterraneo sul perché ci siano meno persone del Nord Italia disposte a buttarsi in determinate avventure televisive”. E voi che ne pensate?