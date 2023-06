Flora Canto, la famosa di “U&D” confessa: cos’ha fatto coi soldi del programma – Flora Canto, reduce dal successo del programma di Carlo Conti “I Migliori Anni”, ha deciso di rilasciare un’intervista a “TvBlog”. La showgirl, che tutti i sabati mattina conduce “Fatto da mamma e da papà”, in onda su Rai 2 alle 12, per la prima volta si è raccontata, ripercorrendo la sua carriera. Nel corso della chiacchierata sono saltate fuori diverse curiosità. (continua a leggere dopo le foto)

Flora Canto svela cosa ha fatto con i soldi di “Uomini e donne”

Flora Canto ha fatto la sua prima apparizione tv al “Grande Fratello”, poi l’esperienza al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. “Se fai la tronista a Uomini e Donne, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l’attrice, la conduttrice… Certo, se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa”. La dolce metà di Enrico Brignano ha poi svelato cosa ha fatto con i guadagni del programma Mediaset. (continua a leggere dopo le foto)

Il suo più grande sogno? Il Festival di Sanremo

“Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi“, ha svelato per la prima volta Flora Canto. Tra le etichette che l’attrice ha portato con sé per anni anche quella di “compagna di”. La Canto, infatti, è sposata con Enrico Brignano. Nonostante questo, però, ha precisato: “Sono un’attrice e una conduttrice. A differenza di alcune mie colleghe ho dovuto per forza dimostrare di più. Alcune mie colleghe, infatti, non ballano, non cantano, non recitano”. Il suo grande sogno? Resta l’Ariston. “Adesso la donna che va a Sanremo fa il monologo, che sembra quasi un dazio da pagare. Io, invece, intendo Sanremo come lo fece Michelle”, ha spiegato a “TvBlog”, riferendosi alla Hunziker. (continua a leggere dopo le foto)

Flora Canto si racconta: la carriera da “Uomini e donne” a “I migliori anni”

Oggi Flora Canto si sente realizzata, è dell’avviso che il suo talento sia stato riconosciuto: “Credo che la percezione sia cambiata negli ultimi quattro anni. Dal 2021 conduco su Rai 2 Fatto da mamma e da papà, un programma scritto da me. Vuol dire che gli addetti ai lavori si sono fidati di quello che ho ideato. La conduzione di un programma tutto mio, dove mio marito non c’è, mi ha sdoganato. Lavorare con Carlo Conti ha dimostrato poi che non ho un’appartenenza. Posso lavorare non solo come spalla di Enrico, ma anzi, proprio perché ho lavorato con Max Tortora, Lino Banfi, Gabriele Cirilli ed Enrico Brignano, posso lavorare anche con Carlo Conti“.