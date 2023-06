Già nella prima puntata di Temptation Island, in onda ieri su Canale 5, si sono visti i primi segnali di crisi, in particolare riguardo ad una coppia. Lui ha dato vita ad uno sfogo, spiegando come stanno le cose con la compagna dal suo punto di vista. La ragazza, quando ha sentito il suo fidanzato parlare così è rimasta delusa e ha subito chiesto un falò di confronto. Lui accetterà? (Continua dopo le foto)

“Temptation Island”, chi sono i fidanzati in crisi

I primi segnali di una crisi si sono visti nella storia di Manu e Isabella. Fidanzati da tre anni e mezzo, vogliono mettere alla prova la loro storia d’amore. È stato lui a contattare il programma. I due vivono nella stessa città ma provengono da due realtà socio economiche completamente diverse: lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro della città. Lui sente di non riuscire a trovare un punto d’incontro con lei soprattutto a proposito del dove andare a convivere. Isabella invece sostiene che quello non sia il loro unico problema e che se non amasse il ragazzo, non avrebbe motivo di stare con una persona così. (Continua dopo le foto)

Il disagio di Manu

Manuel ha subito parlato di come la sua fidanzata lo fa sentire. “Non mi sento accettato, non ce la faccio. Secondo me lei si vergogna di quello che faccio. Ma io non ho vissuto male, io sono contento di quello che ho vissuto, magari non è quello che ha vissuto un’altra persona ma non mi è mancato niente. Sono una persona solare, ma quando parlo di lei non lo sono più”, ha detto Manu durante la puntata di ieri. Il ragazzo sente di non andarle bene per quello che è e non apprezza il suo modo di trattarlo. “Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi “che c***o fai?”. Ti fa sempre capire che non vali niente”, ha spiegato. Come ha reagito la fidanzata? (Continua dopo le foto)

La risposta di Isabella

Isabella è scoppiata in lacrime guardando il video. “Se incentrassi la cosa sulla questione economica, io non starei con lui. Non lo voglio più vedere, posso? Non so se sono più arrabbiata, o delusa. Io per questo ragazzo penso di aver dato qualsiasi cosa, la mia intenzione non è mai stata di screditarlo e sminuirlo, ho sempre sperato di dargli consigli per spronarlo”, ha raccontato. Ora Isabella sente che Manu non ha più belle parole per lei. “Sinceramente vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ami di me. Non ha più senso stare qui se devo continuare a sentire certe cose”, ha chiesto la ragazza. Manuel però non sembra incline ad un confronto al momento.