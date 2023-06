Mara Venier è una conduttrice televisiva italiana. Dopo un esordio in qualità di attrice, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che presenta da quattordici stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione (1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 2013-2014 e dal 2018) le è valso i soprannomi di Signora della domenica e Zia Mara. L’ultima stagione di Domenica In si è conclusa l’11 Giugno 2023: una puntata decisamente particolare per la nota conduttrice tv, la quale si è trovata da un lato a festeggiare i 30 anni del programma e dall’altro a vivere un dolore atroce per una perdita improvvisa. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Emilio Fede choc su Mara Venier: bufera contro lei dopo le parole dette in diretta

Leggi anche: Lutto per Mara Venier, chi era il genero della conduttrice Pierfrancesco Forleo

Leggi anche: Giorgio Panariello, ciò che ha detto su Belen Rodriguez a “Domenica In” spiazza tutti

Leggi anche: Mara Venier, le scuse in diretta Tv dopo le pesanti critiche sul caso Giulia Tramontano

Mara Venier, la tragedia prima di andare in onda: una conduzione complicata

Il finale di stagione di Domenica In, andato in onda l’11 Giugno 2023 nel trentennale dalla sua nascita, è di quelli che non verranno dimenticati, anche e soprattutto per il lutto che ha colpito la conduttrice, Mara Venier, andata ugualmente in onda nonostante la scomparsa di pochi giorni prima di Pier Francesco Forleo, suo genero e marito della figlia, Elisabetta Ferracini. Nonostante tutto Zia Mara è riuscita ad andare avanti con la diretta e a salutare i suoi fan per questa stagione. Come riportato da Libero, Giancarlo De Andreis sulle pagine di DiPiùTv ha scritto: “L’ultimo appuntamento stagionale di Domenica In è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo e dal mondo dei social e dei blog tv, una puntata particolare ricca di emozioni e ricordi condotta sul filo della commozione da Mara Venier. Lei, con grande professionalità e rispetto del pubblico, è andata in onda malgrado il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, la morte di Pier Francesco Forleo, compagno della figlia Elisabetta”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il gesto di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, dopo aver preso la linea per lanciare l’ultima puntata del suo talk, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza e il cordoglio a Mara Venier e alla figlia con una dedica conclusiva: “Un abbraccio fortissimo ad Elisabetta e Mara Venier”. Un gesto molto apprezzato dalla “Zia”, che ha immediatamente risposto: “Voglio ringraziare Francesca Fialdini, grazie Francesca di cuore a nome mio e a nome di mia figlia”. La puntata si è conclusa con tanti ospiti e filmati d’epoca che hanno ripercorso i trent’anni della sua trasmissione e la Venier ha ricevuto anche i complimenti dai volti noti come Milly Carlucci, Amadeus, Fiorello, Renzo Arbore e tanti altri. Ora la conduttrice può finalmente riposarsi per poi ripartire con una nuova stagione di Domenica In da settembre.