Rebecca, ecco dove l’abbiamo vista in Tv prima di “Amici” – Rebecca Ferreri di Amici è una delle ballerine di Deborah Lettieri, vanta un corteggiatore all’interno della scuola ed è molto amata sui social. Non si tratta però di un volto sconosciuto (o almeno non del tutto): l’avevamo vista sul piccolo schermo ancor prima che arrivasse al talent show di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

Rebecca Ferreri ha 19 anni, è della provincia d’Alessandria, ma da 5 anni si è trasferita a Genova per dedicarsi alla danza. Ha studiato nella scuola Ritmo Danza e poi è entrata nell’accademia di Kledi Kadju. Si definisce una ragazza solare, testarda e determinata. Difetti? A detta sua è un po’ egocentrica. L’esperienza ad “Amici” significa tantissimo per lei: è una preziosa occasione di crescita professionale e umana. “Ballare è tutta la mia vita, per me significa tutto. Mi aiuta a sfogare tutto quello che sento dentro”, ha confidato la giovane. (continua a leggere dopo le foto)

Il suo volto però lo avevamo già visto tutti ancor prima che arrivasse da Maria De Filippi. Oltre ad essere una star di Tik Tok, Rebecca Ferreri ha fatto parte di alcuni corpi di ballo della televisione italiana. Ha, infatti, lavorato in programmi come ‘Viva Rai 2’ di Fiorello, ‘Il Cantante Mascherato’ di Rai 1 e all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Eh già, per questo, come dicevamo, l’avete vista tutti e proprio tutti ballare. La giovane ha partecipato a quella che senz’altro è stata la coreografia più chiacchierata del 2024. Avete capito di cosa stiamo parlando?

