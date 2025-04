Home | Fiorello operato in segreto? Ecco come stanno realmente le cose

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fiorello avrebbe subito un intervento per risolvere problemi legati al “gomito del tennista”. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione, ma l’ufficio stampa dello showman è intervenuto immediatamente, spiegando come stanno le cose. (Continua…)

Fiorello operato in segreto?

Il rumor sarebbe nato da una fotografia che ritrae Fiorello in centro a Roma con una vistosa fasciatura al braccio, scattata mentre passeggiava con la moglie Susanna Biondo. Questo ha portato a speculazioni circa un presunto intervento chirurgico, che, secondo Oggi, sarebbe avvenuto in day hospital per curare l’infiammazione dei tendini caratteristica del “gomito del tennista”. L’ufficio stampa del tennista, però, è intervenuto per spiegare come stanno realmente le cose. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)