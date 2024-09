La famosa cantante mamma per la terza volta dopo la separazione dal marito

La famosa cantante è diventata mamma per la terza volta. A darne notizia è stata la stessa artista con un post sui social corredato di alcuni scatti della nascita che hanno suscitato la reazione emozionata di tantissimi fan. Il lieto evento è avvenuto lo scorso 7 settembre, a distanza di poche settimane da quando la cantante aveva annunciato la richiesta di divorzio dal marito. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il doppio annuncio della dolce attesa e del divorzio

La cantante aveva dato il doppio annuncio della gravidanza e della separazione in un’unica iconica occasione. Le foto pubblicate sul suo profilo, in cui appariva in un abito sontuoso che metteva in risalto il pancione, erano corredate da una caption piuttosto eloquente sulla rottura con il marito. Tuttavia, la cantante ha voluto concentrarsi sulla felicità della dolce attesa: “Con ogni fine arriva un nuovo inizio! – scriveva la rapper americana nel post di Instagram, – Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinvigorito la mia forza! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l’amore e la mia passione! Ti amo così tanto e non vedo l’ora che tu assista a ciò che mi hai aiutato a realizzare, a ciò che mi hai spinto a fare! È molto più facile affrontare le svolte e le prove della vita, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete mostrato perché vale la pena di andare avanti“. In una indiscrezione lanciata dalla testata di gossip americana TMZ si legge che la cantante “ha annunciato che sta avendo il terzo figlio il giorno dopo avere consegnato i documenti per il divorzio”. (Continua a leggere dopo la foto…)

La cantante mamma per la terza volta: è nata una bimba

Ora, finalmente, la dolce attesa è finita e la cantante ha pubblicato i primi scatti della sua bellissima bambina nata lo scorso 7 settembre. Nella caption che accompagna le foto in ospedale si legge soltanto “La cosa più preziosa del mondo”. Accanto alla mamma appaiono anche la figlia Kulture e il figlio Wave oltre all’ormai ex marito, intenti a dare il benvenuto alla nuova arrivata. Nonostante il divorzio, dunque, si respira ancora un’atmosfera serena e non sembrano esserci tensioni particolari in famiglia.

