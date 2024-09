Annalisa, “triangolo” inaspettato al matrimonio del suo ex: cos’è successo (VIDEO)

Annalisa si è esibita con una performance canora al matrimonio del suo ex fidanzato, Davide Simonetta. La scena, emozionante, non ha potuto fare pensare a quanto la situazione fosse curiosa, data la relazione sentimentale che la cantante e lo sposo hanno avuto qualche tempo fa. Ecco come è andata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Nozze di Ignazio Boschetto: l’emozione del cantante de Il Volo (FOTO)

Leggi anche: Ferragnez, il retroscena sulla gravidanza da fonti vicine a loro

Davide Simonetta e Veronica Ferraro sposi

Ieri, giovedì 12 settembre, è andato in scena l’attesissimo matrimonio tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta. L’influencer e imprenditrice e il noto musicista si sono scambiati il “si”, coronando così il loro amore dopo due anni di fidanzamento. Lui, classe 1983, è un affermato musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale, noto anche con lo pseudonimo di D.Whale. Ha collaborato con grandi artisti, scrivendo canzoni per Tiziano Ferro, Paola Turci, Nek, Zero Asso e Annalisa, con la quale ha avuto una relazione alcuni anni fa. Per lei ha prodotto i successi “Mon Amour” e “Bellissima”.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Myrta Merlino, la rivelazione sul compagno Marco Tardelli: “Ecco perchè non mi vuole sposare”

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli al veleno contro l’ex concorrente

Gli ospiti vip

Le nozze di Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono svolte a Villa Semenza, una splendida location in provincia di Lecco. La cerimonia è stata celebrata in un ampio e rigoglioso giardino, mentre un’altra area è stata allestita con romantiche luci sospese sopra una lunga tavolata. Per l’occasione, è stato anche predisposto un piccolo palco per accogliere musicisti e cantanti, creando un’atmosfera magica e intima per gli ospiti. Come potevamo aspettarci, all’evento erano invitati numerosi Vip tra i quali Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, Chiara Biasi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, la presenza di un’invitata in particolare ha incuriosito.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva