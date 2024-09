Myrta Merlino, la rivelazione sul compagno Marco Tardelli: “Ecco perchè non mi vuole sposare”

Myrta Merlino, classe 1969, è una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana. Dopo aver lavorato presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, dal 1995 è iscritta all’Ordine dei giornalisti italiani svolgendo la professione sia in diverse testate giornalistiche italiane, tra cui Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, che internazionali come International Herald Tribune e Libération. Ora conduce su Canale 5 Pomeriggio 5. Durante una lunga intervista al settimanale Oggi, Myrta Merlino ha parlato del suo compagno Marco Tardelli e del perchè non si siano ancora sposati. (Continua a leggere dopo le foto)

Myrta Merlino e Marco Tardelli, ecco perchè non si sono sposati

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Myrta Merlino, ha avuto due figli gemelli, Pietro e Giulio Tucci, nel 1997. Dagli inizi degli anni 2000 fino al 2016 è stata legata all’ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, con cui ha avuto una figlia, Caterina, nata nel 2001. Dal 2016 ha una relazione con l’ex allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli. Intervistata dal settimanale Oggi, la Merlino ha raccontato il perchè non si è ancora sposata. Myrta ha dichiarato: “Le dico questo: sono napoletana e ho tutti i pregi ma pure i difetti dei napoletani. Corro come una matta in macchina e motorino, sono un po’ allergica alle regole, ovviamente senza esagerare. Insomma, nel traffico di Roma tendo a far di tutto”, ma questo non sembra piacere molto al compagno Marco Tardelli che invece, “pensa di vivere a Zurigo. Così succede questo: se guida lui, gli dico: “Ti prego, non puoi andare così piano, non ti puoi far superare da tutti”. Lui si ferma e io: “Ma lo capisci che Roma è una giungla? Se sei troppo educato gli altri ti sovrastano”. D’altra parte, lui si arrabbia quando corro, si arrabbia perché supero, si arrabbia se io passo col giallo. Insomma, è un continuo scontro di civiltà”.

