“Pomeriggio 5”, addio a Myrta Merlino: al suo posto la big di Canale 5

È durata solo un anno l'avventura di Myrta Merlino al timone di "Pomeriggio 5". La nota conduttrice televisiva, arrivata da LA7 per sostituire Barbara D'Urso, lascerà la conduzione del programma televisivo. Al suo posto arriverà un'altra conduttrice molto famosa.

Myrta Merlino lascia “Pomeriggio 5”

Stando ad un'indiscrezione lanciata da Dagospia, Myrta Merlino potrebbe salutare definitivamente "Pomeriggio 5". L'esperimento pare non sia andato a buon fine. Le aspettative erano molto alte, ma a quanto pare la scelta non si è rivelata azzeccata. Gli ascolti non sorridono alla rete, che avrebbe deciso di correre ai ripari. Al posto della Merlino arriverà un'altra conduttrice molto famosa.