“Perché non c’è Myrta”: “Pomeriggio 5”, brusco cambio di conduzione – Myrta Merlino assente da “Pomeriggio 5“. La conduttrice, come è successo già lo scorso aprile, e come aveva lei stesso annunciato, sarà assente venerdì 3 maggio 2024. A sostituirla ci sarà un collega giornalista molto amato dal grande pubblico. (continua a leggere dopo le foto)

Myrta Merlino assente nella puntata in onda giovedì 2 maggio di Pomeriggio 5. La conduttrice, come accaduto già il mese scorso, ha lasciato il timone della trasmissione al giornalista Giuseppe Brindisi. La Merlino mancherà dal programma Mediaset anche oggi, 3 maggio, come dicevamo in apertura. Fin qui niente di strano, anche perché era già capitato. Se non fosse per le continue voci in circolazione che diventano sempre più pressanti. Di che si tratta? Secondo i rumors Myrta Merlino non sarebbe stata riconfermata dai vertici del Biscione per il prossimo anno. (continua a leggere dopo le foto)

“Pomeriggio 5”, Myrta Merlino sostituita l’anno prossimo? Spuntano due nomi

Come qualcuno ricorderà Myrta Merlino era stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che voleva dare un tocco “più giornalistico” al programma “Pomeriggio 5”, condotto per anni da Barbara D’Urso. Una scelta dettata dalla volontà di dare del filo da torcere al competitor di Rai 1 Alberto Matano, che con “La vita in diretta”, trainato dalla soap opera “Il Paradiso delle signore”, continua a fare ottimi ascolti. Ebbene, in queste ore le indiscrezioni fanno anche i nomi dei possibili sostituti di Myrta Merlino, che non ha ottenuto il successo sperato da Mediaset.

