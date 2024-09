Nozze di Ignazio Boschetto: l’emozione del cantante de Il Volo (FOTO)

È un grande giorno per il noto trio musicale italiano Il Volo: il cantante Ignazio Boschetto si è sposato con la fidanzata Michelle. Scopriamo tutti i dettagli delle nozze di cui sono stati condivisi vari momenti molto emozionanti.(Continua a leggere dopo la foto…)

Il cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto, si è sposato

Ignazio Boschetto (29 anni) è conosciuto per essere un impeccabile tenore de Il Volo, gruppo di cui fa parte insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone. Dopo le esperienze del Festival di Sanremo, i tre si sono fatti conoscere e apprezzare a livello internazionale conquistando un grande successo e rimanendo fedeli al loro genere musicale lontano dalla scena pop. Oltre alle soddisfazioni di carriera, Il Volo ha vissuto nelle ultime ore un momento davvero speciale: Ignazio Boschetto ha infatti compiuto il grande passo con la fidanzata Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana di 30 anni. I due avevano annunciato il fidanzamento lo scorso dicembre e finalmente il giorno delle nozze è arrivato. Vediamo nel dettaglio come è andata. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’addio al celibato

Per quanto entrambi gli sposi siano stati sempre molto riservati sulla loro vita privata, nelle ultime ore non hanno potuto che condividere la gioia e l’emozione per la loro unione. Poco prima del matrimonio i due hanno festeggiato il loro addio al nubilato e al celibato insieme alla famiglia e agli amici. Ignazio Boschetto ha anche pubblicato una foto in cui abbraccia la fidanzata e le scrive una dedica bellissima: “Uno dei migliori sentimenti del mondo è sentirti felice della felicità delle persone a cui vuoi bene“. Giovedì 12 settembre, invece, parenti e amici hanno preparato i fiori d’arancio e i due si sono scambiati il fatidico “si”.

