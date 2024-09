“Ballando con le stelle”, l’avventura di Sonia Bruganelli parte malissimo: cos’è successo (VIDEO)

Sabato 28 settembre 2024 partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti del talent show condotto di Milly Carlucci, quest’anno c’è anche Sonia Bruganelli. Volto noto su Mediaset, Sonia è l’ex moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice, talent scout e opinionista televisiva. E ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura come concorrente di Ballando con le stelle. Il programma non è ancora iniziato ma pare che il percorso della Bruganelli sia già in salita. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Polemiche su Sonia Bruganelli

Ancora prima dell'inizio del programma, la famosa opinionista ha fatto scatenare diverse polemiche da parte degli utenti sui social. Per prima cosa, c'è chi dubita del suo talento come ballerina: la Bruganelli infatti non si è mostrata a suo agio durante le prove dei balletti. In molti quindi dubitano che l'ex moglie di Bonolis possa spiccare tra i concorrenti. Ma non soltanto le sue prestazioni hanno fatto discutere. C'è chi non ha apprezzato alcuni suoi atteggiamenti.

L’incontro tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Sul profilo Instagram della concorrente di Ballando con le stelle sono spuntati alcuni video. In uno c'è la presentazione ufficiale tra Sonia e quello che sarà il suo ballerino durante la competizione: Carlo Aloia. Già qui la Bruganelli sembra partire prevenuta nei confronti di quella che per lei sarà un'esperienza tutta nuova. A parte il fatto che nella clip di incontro con il maestro Carlo Aloia, Sonia non si sia alzata per salutarlo al suo ingresso, cosa che ha già fatto discutere. Ma ciò che ha detto poi non è piaciuto agli utenti. "Hai un bellissimo sorriso, smagliante. Ti vedo carica", le ha detto il maestro per metterla a suo agio. "Ancora sì. Spero che mi fai mantenere questo sorriso", la risposta di lei che non ha convinto. Un altro video ha fatto storcere ancora di più il naso agli utenti.

