Il caso tra gossip e politica sollevato da Maria Rosaria Boccia continua ad interessare gli italiani. Nonostante Gennaro Sangiuliano si sia ritirato dal suo ruolo di Ministro della cultura nel Governo Meloni, i rumors sul suo conto non sembrano volersi placare. Ora su tutta questa ingarbugliata storia è intervenuto anche l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. (Continua a leggere dopo le foto)

Fabrizio Corona, la verità sulle foto di Sangiuliano

Il caso Sangiuliano continua a far discutere. In queste ore sono saltante fuori nuove indiscrezioni che hanno spinto l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, a dire la sua su tutta questa storia. Corona, come riportato da AdnKronos ha dichiarato: “Esistono foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne, per questo Boccia dice che è ricattabile? E’ vero che i giornali non hanno comprato le foto di Sangiuliano e le hanno messe nel cassetto? Sono tutte stronzate montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni”. Poi sempre rimanendo sul tema del caso Sangiuliano-Boccia, Corona ha concluso dicendo: “Signorini e i giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano che all’interno del sistema del potere rappresenta zero”.

