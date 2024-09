Maria Rosaria Boccia ad “Amici”: la verità sul rapporto con la De Filippi – Per alcuni Maria Rosaria Boccia è diventata un po’ il “prezzemolino”, la si trova ovunque. Si è scoperto che la presunta ex amante del ministro Gennaro Sangiuliano è stata pure ad Amici di Maria De Filippi. Ci sono diverse sue foto risalenti al 2017 in cui la si nota sorridente nei camerini del noto talent show di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

Maria Rosaria Boccia ad “Amici”: la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Come dicevamo Maria Rosaria Boccia sarebbe stata anche ad "Amici". Le foto sarebbero state scattate nel lontano 2017. In un'immagine si vede anche la cartellina ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi e sopra la scritta "Costumi". Secondo «Dagospia», l'intento dell'imprenditrice era quello di far passare sui social che avesse un ruolo all'interno della trasmissione del Biscione. Ma Maria Rosaria Boccia ha conosciuto davvero Queen Mary? L'ex moglie di Maurizio Costanzo le ha dato un incarico al talent targato Mediaset?

Maria Rosaria Boccia ad “Amici”: “Dagospia” chiarisce i rapporti con la De Filippi

Nel 2017, fa sapere ‘Dagospia’ dopo aver consultato fonti Mediaset, Maria Rosaria Boccia, grazie al suo lavoro da venditrice di abiti per cerimonie, a volte era chiamata a vestire degli ospiti tv. Nei camerini di Amici ci andò perché le era stato domandato di vestire una delle musiciste dell’orchestra di Renato Zero. Allora l’artista era stato chiamato come ospite in una puntata del talent show. Dunque? In sostanza, erano ragioni di lavoro, ma “esterne” al talent. E forse la Boccia non ha nemmeno conosciuto personalmente la conduttrice Maria De Filippi.

