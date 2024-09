Dopo ore di polemiche, interviste, video di difesa, esclusive, allusioni, documenti pubblicati sui social, la vicenda spinosa della consulenza di Maria Rosaria Boccia al ministero della Cultura ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, l’esponente di Fratelli d’Italia. Il caso Sangiuliano, perà, sembra non volersi concludere, nonostante la scelta dell’ex ministro della cultura. Ora la Boccia si è scagliata contro la Premier Meloni. (Continua a leggere dopo le foto)

Caso Sangiuliano, Boccia si scaglia contro Meloni

Dopo le dimissioni dell’ex Ministro alla cultura Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia su Instagram ha deciso di attaccare direttamente Giorgia Meloni. Nell’intervista di ieri, 7 Settembre 20424, Giorgia Meloni ha dichiarato: “La mia idea delle donne è diametralmente opposta”, rispondendo a una domanda sulla vicenda che vede coinvolti Maria Rosaria Boccia e l’ormai ex ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano. Immediata la risposta della Boccia sui social: “Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui. Per comprendere appieno gli spazi conquistati, è necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta. Solo così possiamo definire quegli spazi fino a raggiungere la dimensione della verità, che apre la possibilità di scegliere consapevolmente e comprendere che ci sono strade diametralmente opposte tra cui scegliere. Tuttavia, ciò che vedo è una donna pronta allo scontro, che affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità”.

