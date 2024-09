Boccia ci ripensa e salta l’intervista dalla Berlinguer: i motivi – Maria Rosaria Boccia ci ha ripensato. Eh sì, proprio così. La tanto attesa intervista con Bianca Berlinguer ad “È sempre Cartabianca“, che secondo i rumors avrebbe indispettito la stessa premier Meloni, non c’è stata. E il programma di Rete 4 in pochi minuti è finito in trend su “X”. (continua a leggere dopo le foto)

Maria Rosaria Boccia aveva detto di volere spiegare la sua verità sul caso Sangiuliano. Tant’è che si è recata negli studi, si è preparata. Stando alle indiscrezione l’ex del giornalista ha anche incontrato la conduttrice e gli ospiti in studio, ma poi ha detto “No”. “Non sono scappata”, le parole della diretta interessata. “Ha rinviato, secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso”, ha spiegato seccata Bianca Berlinguer. E qualcuno scrive di “un clima teso nel backstage e di uno scambio di battute tra le due che potrebbe avere incrinato la situazione”. (continua a leggere dopo le foto)

“Purtroppo devo dire ufficialmente che Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e che non farà l’intervista”, ha detto Bianca Berlinguer. “In una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che a questo punto preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo. Ha detto che sono emersi nuovi elementi che non conoscevamo e che occorreva approfondire”, ha aggiunto.