Il famoso duo italiano si separa: fan in lacrime

Il famoso gruppo di cantautorato italiano si separa: l’annuncio è arrivato da uno dei suoi due componenti il quale ha voluto spiegare anche la ragione dietro alla decisione maturata. Con questo allontanamento si chiude un capitolo fortunatissimo che comprende due partecipazioni al Festival di Sanremo, 5 dischi di platino e concerti gremiti. Cosa è successo tra i due e che ne sarà della loro carriera? Vediamo tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Colapesce Dimartino si separano

Dopo quattro anni dall’esordio come duo musicale, Colapesce Dimartino si separano. Il gruppo è nato dalla collaborazione tra i cantautori siciliani Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto semplicemente come Dimartino, e si era fatto largo sulla scena musicale italiana con grande successo. Dopo l’uscita del loro primo album congiunto, I mortali, nell’estate del 2020, il duo ha preso parte al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Musica leggerissima. Il brano si è piazzato al quarto posto aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa Radio TV-Web Lucio Dalla. La canzone ha avuto un grande successo, diventando uno dei tormentoni dell’estate 2021 e conquistando cinque dischi di platino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il successo di Colapesce Dimartino, poi la scelta inaspettata

A febbraio 2023, il film di Colapesce Dimartino, dal nome La primavera della mia vita, è stato distribuito nelle sale cinematografiche, accompagnato dall’uscita dell’album omonimo come colonna sonora. Nello stesso anno, il duo ha nuovamente partecipato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Splash, classificandosi al decimo posto. Il loro stile musicale che unisce il pop, il cantautorato e l’indie, convince il pubblico e la critica tanto che il suo appare ormai inscindibile. Tuttavia, ora è arrivato l’annuncio inaspettato della separazione da parte di uno dei due componenti. Vediamo il motivo e cosa faranno i due musicisti ora.

