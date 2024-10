“Ballando con le stelle”, brusco stop al programma: l’annuncio di Milly

Triste annuncio per gli appassionati di Ballando con le stelle: annunciato uno stop per il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Pausa quindi per l’amato show, che non terrà compagnia ai telespettatori che lo seguono appassionatamente ogni sabato sera. Quel giorno, la Rai proporrà un’altra trasmissione che potrebbe comunque coinvolgere Milly Carlucci in prima persona. Di cosa si tratta e quando ci sarà lo stop a Ballando con le stelle? (Continua dopo le foto)

“Ballando con le stelle” campione di ascolti Tv

Sabato 5 ottobre 2024, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle. Ospite speciale Barbara D’Urso, che è stata ballerina per una notte. La puntata, che tra liti, sorprese e colpi di scena è stata particolarmente intensa, è stata seguita da 3.221.000 spettatori pari al 24.4% di share. Il programma di Milly Carlucci non è arrivato prima ma se l’è giocata bene contro Tu sì que vales. Lo show di Maria De Filippi è stato seguito da 3.500.000 spettatori con il 25.4% di share. Dunque, per un soffio ha vinto la gara degli ascolti. Uno dei prossimi sabato però, Tu si que vales non si scontrerà con Ballando con le stelle, a causa dello stop ufficiale. Cosa sta succedendo?(Continua dopo le foto)

“Ballando con le stelle”, arriva lo stop: ecco quando

Intervistata da TeleSette, la conduttrice di Ballando con le stelle ha ufficializzato lo stop temporaneo del programma. Ci sarà un altro show quella sera a tenere compagnia ai telespettatori del sabato sera, che potrebbe coinvolgere proprio Milly Carlucci. I fan del programma dovranno rinunciare a seguire le vicende di tutti i protagonisti dello show: la conduttrice, i giurati e i concorrenti di Ballando con le stelle nella serata di sabato 7 dicembre 2024. Per quale motivo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva