Caterina Balivo interrompe Guenda Goria in diretta: "Stai dicendo cose forti"

Durante una recente puntata del programma televisivo “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si è verificato un acceso scambio tra la conduttrice e l’ospite Guenda Goria. In studio, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha espresso un pensiero molto forte e la conduttrice è stata costretta a fermarla. (Continua…)

Caterina Balivo interrompe Guenda Goria in diretta

Nella puntata di ieri pomeriggio de “La volta buona”, in studio era presente Guenda Goria, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, nonché figlia del giornalista Amedeo Goria e della showgirl Maria Teresa Ruta. Il dibattito si è concentrato sulla controversa vicenda giudiziaria che coinvolge il cantante Francesco Sarcina e la sua ex compagna Clizia Incorvaia. Guenda ha espresso un pensiero molto forte e la Balivo è stata costretta ad interromperla. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)