Rocco Siffredi sotto accusa, parla Malena: “Cosa succedeva con lui” – Malena, nome d’arte di Milena Mastromarino, è intervenuta pubblicamente in difesa di Rocco Siffredi, finito al centro delle polemiche dopo alcune accuse di violenza e sfruttamento lanciate da ex attrici del cinema a luci rosse. La sua dichiarazione arriva durante un’intervista andata in onda nel programma “Tango” su Rai 2, condotto da Luisella Costamagna. (continua a leggere dopo le foto)

L’ex pornostar pugliese, originaria di Gioia del Colle, ha raccontato la sua esperienza professionale nel settore dell’hard, chiarendo di non aver mai subito comportamenti scorretti da parte del celebre attore e regista. “Personalmente non mi sono mai sentita né violentata né sfruttata”, ha detto Malena, spezzando così una lancia a favore di Siffredi nel pieno della bufera mediatica. Le sue parole arrivano dopo la messa in onda di un servizio de “Le Iene”, in cui alcune ex attrici del porno hanno raccontato presunti abusi e situazioni di disagio vissute sui set del cinema hard internazionale. Malena ha voluto precisare che, pur comprendendo la delicatezza delle denunce, nel suo caso personale non ci sono mai stati episodi di violenza. (continua a leggere dopo le foto)

“Il mio nome è stato usato, ma non ho subito nulla”

Nell’intervista, Malena ha anche sottolineato come, in alcuni casi, il suo nome sia stato tirato in ballo più del dovuto, forse anche in modo strumentale. “Forse si è fatto un uso eccessivo del mio nome, ma fisicamente non ho subito nulla”, ha dichiarato con fermezza, sottolineando l’importanza di distinguere le esperienze personali dai casi generali.

