“C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, treni fermi e circolazione sospesa

Terribile scoperta avvenuta stamattina all'alba: una persona deceduta è stata trovata sui binari. Sul posto, tra l'altro non facilmente raggiungibile, è intervenuta l'autorità giudiziaria per i rilievi del caso. Al momento non è ancora nota l'identità della persona deceduta. La circolazione dei treni è stata sospesa e Trenitalia sta riprogrammando i servizi. Si preannuncia purtroppo una giornata di disagi per i viaggiatori. Alcuni treni sono stati deviati, mentre altri sono stati addirittura cancellati. È attivo però un servizio bus sostitutivo.

Cadavere sui binari, circolazione sospesa

