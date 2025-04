“Grazie per l’indimenticabile viaggio”. Sgarbi ricoverato, la dedica della compagna Sabrina – Una storia d’amore longeva e discreta, quella tra Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi, un legame che dura dal 1998 e che, al di là dei riflettori, è sempre stato protetto da un silenzio elegante. Oggi, però, quel silenzio si riempie di parole intime e sentite, mentre il noto critico d’arte attraversa una fase delicata della sua vita: è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare una forma di depressione. Al suo fianco, oltre ai familiari e agli amici più stretti, c’è Sabrina Colle, la compagna che ha deciso di rompere la consueta riservatezza per condividere un pensiero affettuoso e profondo sul suo profilo Instagram. Un messaggio che parte da un ricordo lontano, ma ancora vivido, di un viaggio fatto insieme molti anni fa. (continua a leggere dopo le foto)

Vittorio Sgarbi ricoverato: la dedica della compagna Sabrina commuove

«Myanmar, 20 anni fa…», scrive Sabrina Colle sotto una foto che la ritrae con Sgarbi in un momento sereno e sorridente. Il racconto si trasforma presto in una riflessione densa di emozione: «Il Paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti». Non si tratta solo di nostalgia: nelle parole di Colle c’è la malinconia per un luogo che aveva rappresentato una parentesi di pace, ma anche una sorta di simbolo di equilibrio e armonia, oggi compromessi. «Quel sentimento, o meglio, quella sensazione depositata nei miei occhi e nella mia mente, non mi ha mai abbandonata, facendomi sperare che saremmo tornati alla quiete che il Myanmar mi aveva trasmesso», ha proseguito la compagna di Vittorio Sgarbi. (continua a leggere dopo le foto)

Non manca una riflessione sulla drammatica realtà odierna del Paese asiatico, afflitto da anni da tensioni politiche e repressioni: «Oggi, addirittura, è tragica. Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi». Ma nonostante tutto, Sabrina Colle chiude con una promessa di fedeltà, alla memoria e alla persona amata: «La purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno tornare di nuovo, sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio».

