Home | Tragedia in gita, Davide muore a soli 18 anni: come è potuto succedere

Tragedia in gita, Davide muore a soli 18 anni: come è potuto succedere – Uno studente di 18 anni di Pagani, nel Salernitano, Davide Calabrese, è morto nella notte di sabato sera, in un ospedale di Malaga, in Spagna, dove era ricoverato per un malore. Il ragazzo si trovava in gita con la sua classe del liceo scientifico «Mangino» di Pagani. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Voragine si apre in strada, motociclista ci finisce dentro: trovato morto dopo 18 ore (VIDEO)

Leggi anche: Garlasco, spunta un nuovo indizio tra i reperti: “Sopra c’è la sua impronta”

Tragedia in gita, Davide Calabrese muore a soli 18 anni: come è potuto succedere

Il giovane Davide Calabrese si è spento all’ospedale di Malaga nella tarda serata del 29 marzo 2025. Il ragazzo era ricoverato al nosocomio da qualche giorno a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute dopo aver contratto un virus influenzale. Non c’è ancora nessuna ufficialità, ma il decesso, riferisce «Il Corriere della Sera», potrebbe essere stato causato da una miocardite, che pare sia sopraggiunta proprio a seguito dell’influenza. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico rivela: “Ecco quando credeva di non farcela”

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

Davide Calabrese, chi è lo studente 18enne di Pagani morto in Spagna durante una gita

I condizionali sono però obbligo, non vi ancora alcuna certezza sulle cause del decesso dello studente 18enne. Al momento quella della miocardite resta un’ipotesi. Le autorità spagnole stanno monitorando la vicenda e stanno informando di ogni cosa l’ambasciata italiana. I familiari di Davide Calabrese sono già volati in Spagna, dove con molta probabilità resteranno fino al rientro della salma dello studente a Pagani. Verso il ritorno in Italia anche la classe del ragazzo deceduto: compagni e professori sono sotto choc per quanto successo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva