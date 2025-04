Alessandro Coatti, spunta una terribile ipotesi dietro la morte: cosa si scopre – Un caso agghiacciante ha colpito l’Italia, con la morte di Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare di Portomaggiore (Ferrara), ritrovato senza vita a Santa Marta, in Colombia. Il suo corpo è stato smembrato, con solo la testa e le braccia rinvenute all’interno di una valigia abbandonata nei pressi dello stadio Sierra Nevada, nel quartiere Villa Betel. Le autorità stanno ancora cercando il resto del corpo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in gita, Davide muore a soli 18 anni: come è potuto succedere

Leggi anche: Voragine si apre in strada, motociclista ci finisce dentro: trovato morto dopo 18 ore (VIDEO)

Alessandro Coatti, spunta una terribile ipotesi dietro la morte: cosa si scopre

La polizia colombiana è riuscita a identificare Alessandro Coatti grazie a un braccialetto che indossava al momento della scomparsa. L’Ambasciata italiana è coinvolta nelle indagini, offrendo supporto alla famiglia e collaborando con le autorità locali. Il sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha annunciato una taglia di 50 milioni di pesos (10.500 euro) per chi darà informazioni sull’omicidio. “Questo delitto non resterà impunito. I criminali devono sapere che a Santa Marta la criminalità non ha posto. Li perseguiremo finché non saranno stati assicurati alla giustizia”, recita il messaggio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico rivela: “Ecco quando credeva di non farcela”

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

Come è morto Alessandro Coatti? Tremenda ipotesi, cosa pensa lo zio

Alessandro Coatti era in Sudamerica da gennaio per un viaggio prolungato. Era arrivato a Santa Marta come turista e, secondo le indagini, sabato sera era rientrato in hotel verso le 20, per poi uscire di nuovo alle 22. Da quel momento, non si è più avuta alcuna notizia di lui. Il giorno successivo, intorno alle 13.30, è avvenuto il macabro ritrovamento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva