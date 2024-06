Re Carlo, è alta tensione nella Royal Family: cosa sta succedendo

Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. Il Re sta lottando da mesi contro un tumore. Nonostante la malattia, Re Carlo deve lottare anche contro diversi membri della sua famiglia, che gli starebbero remando contro. (Continua a leggere dopo le foto)

Re Carlo, alta tensione nella Royal Family: cosa sta succedendo

Sembrano esserci diversi problemi all’interno della Royal Family inglese. Non bastasse la lotta contro il cancro, Re Carlo III deve combattere anche col principe Andrea di York. Da mesi si dice che il monarca voglia far sloggiare il fratello dal Royal Lodge di Windsor, la maestosa residenza di trenta stanze in cui vive da una ventina d’anni e di cui non riesce a pagare i mostruosi i costi di manutenzione: circa 400mila sterline all’anno. La magione starebbe cadendo a pezzi, alemeno secondo quanto riportato dalla stampa inglese e come ripreso da Vanity Fair. Della ristrutturazione a cui il duca sarebbe obbligato da contratto non c’è traccia. Dunque Re Carlo avrebbe messo il fratello di fronte a un out out: o lascia il Royal Lodge, o sarà privato dei i fondi per il suo sostentamento.

