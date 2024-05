Re Carlo, l’ultima decisione su Harry la dice lunga: cosa succede

Varie. Re Carlo ha preso una decisione sul principe Harry che sembra aver segnato uno spartiacque nel rapporto con il figlio. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra il duca di Sussex e la famiglia reale. Dopo le ultime notizie, però, sembra che le cose siano cambiate drasticamente. Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Meteo, cambia tutto di nuovo: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Leggi anche: Musica italiana in lutto, ci lascia una delle voci più belle

Re Carlo, l’ultima decisione su Harry

Negli ultimi giorni è stata rivolta molta attenzione ad un possibile riavvicinamento tra il principe Harry e gli altri membri della Royal Family. Tuttavia, la situazione sembra essere esattamente l’opposto. Da quando ha lasciato Buckingham Palace, i rapporti tra il duca di Sussex e i suoi familiari sono andati deteriorandosi. Le varie dichiarazioni attraverso i media, insieme al libro e alla serie su Netflix con la moglie Meghan Markle, hanno solo amplificato questa frattura, evidenziando un divario sempre più profondo all’interno della famiglia reale britannica. (Continua a leggere dopo la foto)

Re Carlo e il ritorno di Harry nel Regno Unito

Nonostante le speranze di un riavvicinamento con la famiglia reale britannica, in un momento tanto delicato segnato dalle malattie di Re Carlo III e Kate Middleton, le ultime notizie rivelano una situazione ancora più tesa. Il principe Harry è tornato nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, tuttavia, né suo padre né suo fratello William lo hanno incontrato. Tra Harry e il padre non c’è stato neppure un incontro di sfuggita. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva