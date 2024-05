Home | Re Carlo e Harry non si incontrano, poi salta fuori la notizia su Meghan

Il principe Harry ha trascorso circa 72 ore a Londra per festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady D. Harry però non ha incontrato il padre, pare per volere del sovrano stesso. Solo adesso è spuntata fuori una notizia su Meghan. (Continua…)

Harry a Londra per gli Invictus Games

Harry è tornato a Londra per celebrare gli Invictus Games. Il principe ha trascorso nella capitale inglese appena settantadue ore. Molti si sarebbero aspettati un incontro con il padre, che invece pare non sia avvenuto. Stando alle indiscrezioni che circolano sulla famiglia reale, pare che sia stato il sovrano stesso a non voler incontrare il figlio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)