Re Carlo trova la sostituta di Kate, chi è e cosa fa nella vita

Da quando Elisabetta II è volata in cielo, la Famiglia Reale Inglese sembra sgretolarsi giorno dopo giorno. Re Carlo è alle prese con un tumore, stessa sorte toccata anche alla sua amata nuora la Proncipessa del Galles Kate Middleton, la quale sta affrontando un periodo decisamente delicato a causa delle cure per vincere la sua battaglia contro il cancro. Nel frattempo gli impegni pubblici non posso essere rimandati e così Re Carlo sembra aver trovato la sostituta perfetta di Kate. (Continua a leggere dopo le foto)

Re Carlo trova la sostituta di Kate: ecco di chi si tratta

La Famiglia Reale sta vivendo un periodo molto delicato della sua storia perché due dei membri più importanti, ovvero Re Carlo III e la principessa del Galles Kate Middleton stanno lottando contro un tumore. Nessuno di loro ha specificato di che tipo di malattia si tratti e i sudditi stanno rispettando la loro privacy senza essere troppo invadenti. Ad esempio, Kate non si vede in pubblico da dopo la pubblicazione del video in cui annuncia di avere il cancro. Una figura che, invece, si vede sempre più spesso è la principessa Beatrice di York, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Secondo i media inglesi proprio lei potrebbe prendere il posto di Kate Middleton negli eventi pubblici.

