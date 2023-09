Meteo, la pessima notizia a settembre: cosa succede in Italia – Quella del 2023 è stata, senz’altro, l’estate più calda mai registrata a livello globale con una temperatura di 0,66 gradi sopra la media. E la situazione non sembra destinata a cambiare: in questi giorni stiamo facendo i conti con afa e calura. L’instabilità del ciclone Daniel è però alle porte e sono le regioni del Sud maggiormente colpite: allerta gialla in Calabria, Sicilia e Basilicata. Di seguito le previsioni nel dettaglio. (continua a leggere dopo le foto)

Previsioni meteo, pessima notizia a settembre 2023: cosa succede in Italia

Previsioni meteo 2023, cosa ci aspetta a settembre? Secondo gli esperti di «3BMeteo», una massiccia quantità di aria calda di matrice sub tropicale africana sta interessando da alcuni giorni gran parte dell’Europa centro occidentale e dell’Italia. Le uniche eccezioni due centri di bassa pressione, uno sul vicino Atlantico che ha un’influenza più diretta sul Portogallo, la Spagna nord occidentale e l’Irlanda e un altro sul Mediterraneo connesso anche una saccatura fredda che opera tra Scandinavia e la Russia. Nei prossimi giorni quindi, come rimarca «Leggo», “dovremo aspettarci una prosecuzione dell’attuale andamento atmosferico”. (continua a leggere dopo le foto)

L’estate più calda di sempre si chiude con un settembre folle

L’estate più calda di sempre si chiude con un settembre “pazzerello” dal punto di vista climatico. Fino a 33 gradi a Londra, massime di 10 gradi superiori alla media in Germania. Il sud Europa nella morsa del maltempo, con alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia. In Italia invece caldo africano quasi ovunque, tranne che nello Ionio meridionale, con Calabria, Puglia e Sicilia orientale sotto scacco del ciclone Daniel. (continua a leggere dopo le foto)

Previsioni meteo: temperature ulteriormente in aumento

“Un settembre incredibile”, ha spiegato Andrea Garbinato del sito «iLMeteo.it». “Il caldo anomalo raggiunge anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri (valore estremo per il periodo, lo sarebbe anche a luglio pensate a settembre, poveri i nostri ghiacciai)”. Cosa avremo nei prossimi giorni? L’esperto ha dichiarato: “Nei prossimi giorni avremo temperature in ulteriore aumento sull’Italia, soprattutto dal weekend, mentre il maltempo del nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un Uragano Mediterraneo tra Ionio e Mar Libico”.