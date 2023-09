È morto l’amato cantante: giallo sulle cause del decesso – Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il cantante e imprenditore di successo diventato famoso negli anni Settanta con il brano “Margaritaville”. L’annuncio all’improvviso è arrivato sul sito web del noto artista. Aveva 76 anni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Jimmy Ghione, l’assurda accusa al figlio è un duro colpo: cos’è successo

Leggi anche: Barista aggredita in Italia, la pessima notizia per l’attività: cosa rischia ora

È morto l’amato cantante: giallo sulle cause del decesso

È morto il cantautore e imprenditore statunitense Jimmy Buffett. Aveva 76 anni e iniziò a scrivere e suonare canzoni di genere folk e country negli anni Settanta, raggiungendo il successo con il brano citato in apertura “Margariaville”, incisa nel 1977. Un vero e proprio tormentone estivo. Buffett è morto venerdì sera, secondo una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. «Jimmy ci ha lasciato serenamente la notte del primo settembre, circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla sua musica e dai suoi cani. Mancherà a tanti», si legge. Le cause del decesso finora non sono state rese note. «È una notizia molto triste, un uomo adorabile se n’è andato troppo presto. Jimmy Buffett era un artista unico e prezioso», ha scritto su Instagram il cantante britannico Elton John. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Nunzia De Girolamo perde la pazienza in diretta Tv: cosa succede all’inviata

Leggi anche: Todaro e Francesca Tocca, la triste notizia sulla coppia più amata: che cosa succede

Morto Jimmy Buffet: l’artista aveva 76 anni

Nato il 25 dicembre 1946 nello stato del Mississippi, ma cresciuto nella vicina Alabama, Buffett aveva iniziato a suonare la chitarra al college, inizialmente esibendosi per strada e su piccoli palchi a New Orleans, secondo il suo sito web. Ha pubblicato il suo primo album nel 1970, ma ha dato alle stampe anche diversi libri bestseller. Negli anni ha lavorato anche al cinema e in televisione, calcando anche i palcoscenici di Broadway, con il suo musical «Escape to Margaritaville». (continua a leggere dopo le foto)

Morto l’amato cantante Jimmy Buffett

Secondo quanto riferito dal «Corriere della Sera», l’artista scomparso avrebbe pubblicato un nuovo album entro la fine dell’anno. Il cantante dei Beach Boys Brian Wilson ha reso omaggio a Jimmy Buffett sui social, pubblicando una foto della copertina dell’album «Havana Daydreamin», uscito nel 1976. «Amore e misericordia, Jimmy Buffett», ha scritto nella didascalia. L’artista grazie alla musica è divenuto in pochi anni uno degli uomini più ricchi del mondo. Lo scorso aprile, infatti, era stato incluso da Forbes nella classifica dei miliardari più ricchi al mondo, piazzandosi al 2,543 posto.