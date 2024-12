“Letti separati”: Branko, i segni che rischiano il disastro sotto le lenzuola – Per chi crede nelle stelle l’oroscopo di Branko è un appuntamento imperdibile. Da anni il noto astrologo, spesso presente in programmi tv, tiene compagnia agli Italiani. Immancabili, puntuali come un orologio svizzero, sono arrivate le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre 2024. Qualche segno è più in sofferenza di altri, qualcun altro avrà delle piacevoli sorprese. Il simpatico Branko su “Libero” ha svelato anche chi rischia il disastro nella sfera intima. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Branko, l’oroscopo di oggi venerdì 13 dicembre 2024

Si parte dall’Ariete: “Le stelle di ieri non sono quelle di oggi, domani cambieranno ancora. Così devono cambiare le nostre previsioni, non vi è certezza sotto questo cielo… mentre certa è la Luna in Toro, vostro campo dei soldi, Marte sollecita Mercurio, voi siete in grado di svegliare il cane che dorme. Sarà il vostro profitto. Energie positive permettono anche una formidabile rincorsa in amore. Chi si negava fino a ieri, questo weekend non avrà difese, sarete ispirati da una fiabesca Luna piena”. Giornata faticosa per i nati sotto il segno del Toro: “Non vi dovete sentire minacciati da concorrenti o colleghi. Accettate le sfide quando vengono lanciate. Siete protetti da due passaggi della Luna nel segno, oggi e domani, che manda una luce positiva anche come un augurio per il 2025. Venere, benché in posizione faticosa, fa pensare ad una bella conclusione di quest’anno, puntate sul guadagno, ci riuscirete. Richiamo di Marte verso le relazioni più intime, Luna prima di diventare piena vi riempirà di gioia”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Leggi anche: Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

Branko, l’oroscopo di oggi venerdì 13 dicembre 2024 segno per segno

Andiamo avanti con l’oroscopo di Branko di oggi venerdì 13 settembre 2024 e parliamo dei Gemelli: “Un giorno di lavoro intenso e costruttivo, ma c’è anche la possibilità di qualche contrasto, a causa dell’opposizione Sole-Mercurio. Domani arriva la Luna nel vostro segno, che cambierà fase domenica, indizio che vi aspetta un mese importante per la vita personale, attività e matrimonio. I progetti devono essere accuratamente organizzati. Caldissimo il trasporto in amore e arrivo della fortuna che splende alta in questo inverno”. Cancro? “Pur senza pianeti nel segno, avete i vostri privilegi, grazie a ottimi influssi astrali che vi mandano segni amici, incisivi per la professione e affari, molto passionali per l’amore e buoni per la famiglia, interessanti per i viaggi e rapporti con il lontano. Luna in Toro vincente sotto ogni punto di vista, ricorda che il matrimonio è una cosa seria, bisogna pensarci prima. Annuncio di Venere: arrivederci a domenica prossima, amore”. Branko è passato poi ai nati sotto il segno del Leone, ai quali ha suggerito letti separati: “Rigori invernali per il vostro segno estivo, non sono poche le situazioni da affrontare e da chiarire, nei rapporti privati e nella professione. Le nostre previsioni sono più favorevoli per le questioni finanziarie che non per l’amore, provocato da Venere in opposizione e oggi anche dalla Luna in Toro. Consigliamo ai coniugi un breve distacco, letti separati… Dopo un anno pazzesco, ora avete bisogno di relax”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva