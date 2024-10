Nella serata di ieri, un tremendo schianto tra due auto si è verificato sull’autostrada A4 Torino-Milano, causando disagi significativi alla circolazione stradale. Una delle vetture ha preso fuoco, il bilancio è di un morto e diversi i feriti.

Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 22:30 di ieri sera sull’autostrada A4, tra le uscite di Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Tutto si è registrato precisamente al chilometro 20+500 intorno alle ore 22:01. Secondo le prime informazioni, è cominciato come un incidente autonomo di una Fiat Panda che si è ribaltata in terza corsia. Poi è sopraggiunta una Mercedes GLC che l’ha tamponata e spostata in avanti per alcuni metri. A quel punto si è scatenato il rogo. La vittima si trovava a bordo della Fiat. Si contano anche alcuni feriti a bordo della Mercedes, le cui condizioni non sono ancora state rese note. (continua dopo la foto)

Disagi alla circolazione

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Chivasso e Torino per domare le fiamme, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale di Novara. Presente anche il personale tecnico di Satap. A causa dell’incidente, l’autostrada tra Chivasso e Rondissone è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa nel tratto tra Chivasso Est e Rondissone in direzione Milano, causando gravi disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti. Gli automobilisti sono stati deviati su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata. Le autorità stanno cercando di capire le cause esatte dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno, un guasto meccanico o un errore umano.