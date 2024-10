Varie. Meteo, temperature a picco e arriva la neve – La neve è tornata a imbiancare le Dolomiti Bellunesi, estendendosi anche alle Prealpi Vicentine e accompagnando una significativa diminuzione delle temperature, che in alcune zone della pianura hanno raggiunto minime di otto gradi. Nella tarda serata di giovedì, il Passo Giau, situato nel Comune di Val Di Zoldo a un’altitudine di 2.236 metri, è stato chiuso. La strada provinciale 638 è stata interdetta al traffico dalla progressiva al chilometro 13+100 in località Fedare fino al chilometro 18+900 in località bivio Posalf. (Continua a leggere dopo le foto)

L’intervento dei mezzi spargisale

Meteo – Grazie all’efficace intervento dei mezzi spargisale e degli spazzaneve, è stato possibile ripristinare il transito per auto e mezzi pesanti già nella prima mattinata di ieri. Intense nevicate anche sul Passo Falzarego, dove si sono accumulati fino a 30 centimetri di neve. Nelle ultime 24 ore, il manto nevoso ha raggiunto spessori variabili tra i 15 e i 40 centimetri nelle stazioni situate oltre i 2.000 metri, come Ra Valles, in zona Cortina, e Casera Doana, al confine tra Cadore e la vallata di Sauris.

Il Monte Rite, situato a 2.160 metri di altitudine a Cibiana, si distingue per un accumulo di neve superiore ai 40 centimetri. Nella zona di Cortina e nelle stazioni al di sotto dei mille metri, le precipitazioni si sono manifestate sotto forma di pioggia. Anche l’Altopiano di Asiago e il resto della montagna vicentina hanno registrato le prime nevicate della stagione. Nella notte tra giovedì e venerdì, nel comprensorio dei Sette Comuni, la neve ha imbiancato le cime sopra i 1.500-1.600 metri.

